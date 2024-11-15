Токаев направил телеграмму президенту Палестины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Палестины Махмуду Аббасу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы Токаева, глава Казахстана поздравил своего палестинского коллегу и его соотечественников с Днем независимости.

Токаев выразил уверенность в том, что казахско-палестинские отношения будут и далее развиваться во благо двух народов.

Как сообщает ТАСС, 29 ноября 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию 181 о прекращении мандата Великобритании на Палестину. Тот же документ предполагал создание на этих территориях двух независимых государств - еврейского и арабского с сохранением особого международного статуса Иерусалима.

В январе 1964 года была создана Организация освобождения Палестины, которую через пять лет возглавил Ясир Арафат, ставший впоследствии первым палестинским лидером. Его пост занял Махмуд Аббас после смерти Арафата в ноябре 2004 года.

15 ноября 1988 года на внеочередной сессии Национального совета Палестины в Алжире было провозглашено создание Палестинского государства.

6 января 2013 года Махмуд Аббас распорядился ввести на всех официальных документах вместо "Палестинской национальной администрации" название "Государство Палестина", а главу национальной администрации именовать "президентом Государства Палестина".

Подробнее о конфликте между Израилем и Палестиной можно прочитать на сайте Организации Объединенных Наций.