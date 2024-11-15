Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев направил телеграмму президенту Палестины

Опубликовано:

Флаг Палестины
Флаг Палестины. Иллюстративное фото: P A Thompson/Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Палестины Махмуду Аббасу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы Токаева, глава Казахстана поздравил своего палестинского коллегу и его соотечественников с Днем независимости.

Токаев выразил уверенность в том, что казахско-палестинские отношения будут и далее развиваться во благо двух народов.

Как сообщает ТАСС, 29 ноября 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию 181 о прекращении мандата Великобритании на Палестину. Тот же документ предполагал создание на этих территориях двух независимых государств - еврейского и арабского с сохранением особого международного статуса Иерусалима. 

В январе 1964 года была создана Организация освобождения Палестины, которую через пять лет возглавил Ясир Арафат, ставший впоследствии первым палестинским лидером. Его пост занял Махмуд Аббас после смерти Арафата в ноябре 2004 года.

15 ноября 1988 года на внеочередной сессии Национального совета Палестины в Алжире было провозглашено создание Палестинского государства.

6 января 2013 года Махмуд Аббас распорядился ввести на всех официальных документах вместо "Палестинской национальной администрации" название "Государство Палестина", а главу национальной администрации именовать "президентом Государства Палестина".

Подробнее о конфликте между Израилем и Палестиной можно прочитать на сайте Организации Объединенных Наций.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2188224-tokaev-napravil-telegrammu-prezidentu-palestiny/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie