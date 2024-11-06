Политолог Марат Шибутов: Франция нуждается в Казахстане

Политолог Марат Шибутов в интервью журналисту NUR.KZ рассказал, почему Франция заинтересована в дружбе с Казахстаном и в каких сферах стороны могут нарастить сотрудничество.

Франция является близким и надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе. За 34 года наши отношения приобрели стратегический характер. Астана и Париж установили политический диалог, основанный на взаимопонимании на всех уровнях. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного визита во Францию. Президент выразил уверенность, что партнёрство двух республик, основанное на незыблемой дружбе и взаимной поддержке, будет успешным и в будущем. В каких сферах стороны могут нарастить сотрудничество и почему Франция заинтересована в дружбе с РК? Эти и другие вопросы наша редакция обсудила в интервью с политологом Маратом Шибутовым.

— Марат Максумович, как принимали главу нашего государства во Франции? Какие моменты встречи и события, предшествующие переговорам на высшем уровне Вы для себя отметили?

— Во-первых, наш президент опубликовал статью Le Figaro, это такой показатель не только возрождения дипломатии, когда не в Twitter пишут какие-то вещи, а обстоятельно большую статью. Я думаю, что глава государства сам ее на французском и написал. Отмечу следующее, это все-таки показатель интеллектуализма и показатель уважения к партнеру, с одной стороны, с нашей.

А с другой стороны, то, что выставку открыли, приурочили ее к визиту, это очень такой важный показатель того, что Франция хочет зайти в наш регион, и она показывает уважение к жителям нашего региона, показывая искусство, культуру, музейные артефакты разные, демонстрируя, что мы вас знаем, мы вас уважаем, и мы готовы с вами сотрудничать.

Также Макрон собачек показал, которых ему в прошлом году подарили, это тоже показатель того, что этот визит проходил под взаимным желанием друг другу угодить, друг друга похвалить, максимально избежать различных неловкостей и т.д., сделать все по самому высшему разряду.

— В чем интерес французской стороны к расширению сотрудничества с Казахстаном?

— У Франции есть очень большая нужда, она в последние годы потеряла доступ к африканскому урану, в частности к добыче урана в Нигере. У нее проблемы с получением энергоносителей из России. И уран, и нефть являются основной экономики, и получение их по дешёвой цене, ещё и гарантированные поставки, это основа экономического процветания. Особенно учитывая момент, что Франция является поставщиком именно ядерного топлива, не только на свои собственные, но еще и на другие атомные электростанции, вопрос урана становится очень важным. И поэтому мы как раз та страна, которая одновременно может обеспечить и поставки нефти, и поставки урана.

Дело в том, что у нас еще есть где-то около 10-15 свободных месторождений урана, которые, думаю, французские промышленники, наверное, рассматривают как направление для инвестиций. Это очень важно.

Плюс надо понимать следующее, Дональд Трамп выиграл выборы в США, а он обещал обложить европейские товары, поставляемые в Америку, налогом в 15%. С этой точки зрения Франции нужно искать другие рынки и, опять же, иметь возможности снизить цены. Снизить цены на продукцию можно за счет того, что снизятся цены на сырье. А это значит, что надо где-то брать уран и нефть.

Поэтому понятно, что нужда Франции в Казахстане гораздо больше, чем Казахстана во Франции. Президент Макрон даже на завершающую встречу с Токаевым взял Николя Саркози, который заключал в 2008 году договор о партнерстве с РК. Объективно, Франция нуждается в Казахстане и, соответственно, это приводит к такому уровню визита.

Кроме того, Дональд Трамп хочет переложить поддержку Украины на Европу, а это огромные тяготы и т.д. Европе это не нужно, но надо тогда говорить с Путиным, а Путин на звонки Макрона не отвечает, он не идет с ним на переговоры и т.д. А на звонки Касым-Жомарта Кемелевича отвечает, и поэтому я думаю, что рассматривают вопрос о том, что в день переговоров с Владимиром Путиным посредником может быть наш президент К. Токаев.

— В каких еще сферах у Казахстана и Франции имеются наибольшие перспективы для сотрудничества?

— Кроме энергетики, это, конечно, транспорт. Это железнодорожные локомотивы, Alstom, КТЖ возьмет кредит у французского банка на покупку почти 200 локомотивов. Я думаю, что это будет и дальше продолжаться, потому что нам нужно очень большое обновление подвижного состава, потому что логистика сейчас это главное. И КТЖ нужно все больше и больше локомотивов, и не только АО "НК "Қазақстан темір жолы", но и другим перевозчикам. Плюс я думаю, что это сфера сельского хозяйства, оборудование для АПК с удовольствием французы нам поставят.

— Какие планы у наших стран в культурно-гуманитарном секторе?

— Конечно, я бы очень хотел, чтобы к нам приехали французские музеи, выставки, но это серьезные очень вещи, там дело не столько в желании музеев, сколько в стоимости страховки произведений искусств, которые должны перевозиться и выставляться. Это очень дорогое удовольствие.

Но я отмечу, что вот эти две школы казахско-французские в Алматы и Астане, тоже будут очень интересны. Та же гимназия №25, которую окончил Касым-Жомарт Кемелевич, это все-таки престижное достаточно учебное заведение. Я думаю, что реализация каких-то совместных образовательных проектов, кроме института Сорбонны при Казахском Национальном педагогическом университете, будет очень хорошо сказываться на наших отношениях.

— Как Вы оцениваете текущий уровень казахско-французского сотрудничества?

— Повторюсь, у Франции возникла большая нужда в Казахстане и, соответственно, уровень повышается, и повышается достаточно сильно. По сравнению с той же Германией, это другой уровень фактически, на две ступеньки выше. С торговлей у нас все достаточно хорошо происходит, но надо отметить, что пока больше по экспорту у нас работа с Италией, а по инвестициям — с Нидерландами. Но французы тоже по инвестициям входят в пятерку или семёрку как минимум крупнейших стран. Инвестиции в прошлом году у нас составили 900 млн долларов. В этом году объем двусторонней торговли вырос ещё на 45%, это достаточно много.

— В ходе переговоров президенты К. Токаев и Э. Макрон обсуждали и вопросы международной повестки. На каких из них Казахстан и Франция могли бы совместно сфокусировать внимание?

—Там много всего, но я думаю, что основной и главный — это Срединный коридор, поставки через Каспий, Азербайджан, Грузию, Чёрное море, и дальше или Румыния или Турция и т.д. То есть это вопрос обхода зоны боевых действий в Черном море и, соответственно, других более оперативных поставок по сравнению с текущим маршрутом через Россию и Новороссийск. Я думаю, что тут будут большие усилия со стороны не только Франции, но и европейских партнёров для того, чтобы развивать этот коридор.