Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с происшествием в городе Нови-Саде, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с многочисленными жертвами в результате трагического происшествия на железнодорожном вокзале в городе Нови-Саде, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты с дружественным народом Сербии, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.

Как сообщала Русская служба Би-би-си, вчера на железнодорожном вокзале второго по численности населения города Сербии Нови-Сада произошло обрушение бетонного навеса. Погибли 13 человек, при этом количество погибших может возрасти.