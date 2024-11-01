"Казахстан является страной, придерживающейся мирной дипломатии": Токаев обратился к послам (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял верительные грамоты новых послов ряда государств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В резиденции "Акорда" состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырех государств и главой представительства Европейского Союза.

Верительные грамоты вручили посол Французской Республики Сильван Гиоге, посол Европейского Союза Алешка Симкич, посол Финляндской Республики Янне Хейсканен, посол Канады Кристофер Дагган, посол Федеративной Республики Бразилия Марсель Фортуна Биато.

Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств. Фото: Акорда

Обращаясь к дипломатам с приветственной речью, президент отметил, что Казахстан является страной, придерживающейся мирной дипломатии и способной внести значительный вклад в обеспечение безопасности и стабильности на международной арене.

Глава государства также подтвердил стремление Казахстана продолжить тесное сотрудничество с ООН по вопросам глобальной и региональной безопасности.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.

По данным Британской энциклопедии, при назначении главы дипмиссии новый посол отправляется с верительной грамотой, адресованной главой его государства главе принимающей страны, чтобы представить посла в качестве своего представителя.

В большинстве крупных столиц копия верительной грамоты сначала передается в частном порядке министру иностранных дел, после чего новый посол может иметь дело с министерством иностранных дел и начать вызывать своих дипломатических коллег.