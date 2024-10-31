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Авиарейсы в Байконур запустят в Казахстане

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Девочка в самолете
Самолет. Иллюстративное фото: Yuliia Pavaliuk/Getty Images

Казахстан договорился с Россией об установке авиасообщения в Байконур. Цель - развитие туризма на космическую станцию, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Как рассказали в Telegram-канале КГА, казахстанская делегация во главе с Талгатом Ластаевым провела встречу с замминистра транспорта России Владимиром Потешкиным.

"Была достигнута договоренность по установлению авиасообщения из Казахстана и России в Байконур в целях развития туризма на космическую станцию", - гласит сообщение.

По информации на официальном сайте администрации города, Байконур является административно-территориальной единицей Казахстана, функционирующей в условиях аренды. Это социально-культурный и административный центр комплекса “Байконур”, существующая инфраструктура которого обеспечивает выполнение поставленных Россией задач по развитию космической отрасли.

9 января 2004 года было подписано соглашение между странами, согласно которому срок аренды Байконура был продлен до 2050 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2181195-aviareysy-v-baykonur-zapustyat-v-kazahstane/

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