Авиарейсы в Байконур запустят в Казахстане

Казахстан договорился с Россией об установке авиасообщения в Байконур. Цель - развитие туризма на космическую станцию, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Как рассказали в Telegram-канале КГА, казахстанская делегация во главе с Талгатом Ластаевым провела встречу с замминистра транспорта России Владимиром Потешкиным.

"Была достигнута договоренность по установлению авиасообщения из Казахстана и России в Байконур в целях развития туризма на космическую станцию", - гласит сообщение.

По информации на официальном сайте администрации города, Байконур является административно-территориальной единицей Казахстана, функционирующей в условиях аренды. Это социально-культурный и административный центр комплекса “Байконур”, существующая инфраструктура которого обеспечивает выполнение поставленных Россией задач по развитию космической отрасли.

9 января 2004 года было подписано соглашение между странами, согласно которому срок аренды Байконура был продлен до 2050 года.