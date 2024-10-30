Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара

Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Главы государств обсудили вопросы расширения казахско-катарского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также ход реализации Соглашения об установлении долгосрочного стратегического партнерства, подписанного в начале текущего года.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразили обоюдное мнение, что сотрудничество между Казахстаном и Катаром имеет подлинно стратегический и взаимовыгодный характер.

Президент Казахстана подтвердил свое участие в конференции Doha Forum 2024 по приглашению эмира Катара.

Собеседники также договорились продолжить тесные контакты между двумя странами.

Напомним, в июле эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прилетал в Астану на саммит ШОС. По его прибытию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретился с эмиром государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, энергетической сферах, а также в образовании, здравоохранении и телекоммуникациях. Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Добавим, по данным ТАСС, Тамим бен Хамад Аль Тани родился 3 июня 1980 года в Дохе (столица Катара). Принадлежит к правящей в Катаре с XIX века династии Аль Тани, четвертый сын эмира Катара шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, который возглавлял страну в 1995-2013 годах.

25 июня 2013 года, когда его отец отрекся от трона, 33-летний шейх Тамим был объявлен эмиром Катара (а также главнокомандующим вооруженными силами). Он стал самым молодым эмиром с момента обретения независимости страны в 1971 году и самым молодым из действующих монархов в мире на тот момент.