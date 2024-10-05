Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и поздравил его с днем рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, отметив традиционно высокую динамику казахско-таджикских отношений, главы государств обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особый акцент был сделан на качественной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе достигнутых в ходе государственного визита президента Казахстана в Таджикистан в августе этого года.

"В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского таджикского народа.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит огромный личный вклад президента Таджикистана в укрепление двусторонних отношений", - отметили в Акорде.

Здесь добавили, что подтверждено взаимное стремление к дальнейшему углублению межгосударственного взаимодействия в духе дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

По данным официального сайта президента Таджикистана, Эмомали Рахмон родился 5 октября 1952 года в Дангаринском районе в семье дехканина.

Трудовую деятельность после окончания профессионально-технического училища № 40 города Калининабада (ныне город Левакант) начал в 1969 году на маслозаводе города Курган-Тюбе (ныне город Бохтар) в качестве электрика.

С 1971 по 1974 годы был на военной службе в Тихоокеанском флоте, а после завершения службы вернулся на свою малую родину и работал в колхозе имени Ленина Дангаринского района.

В 1982 году окончил экономический факультет Таджикского национального университета.

С 1976 по 1987 годы работал секретарем правления и председателем комитета профсоюзов колхоза имени Ленина Дангаринского района, а дальнейшая деятельность проходила в партийных органах.

С 1987 по 1992 годы был председателем колхоза имени Ленина Дангаринского района.

В 1990 году был избран народным депутатом Верховного Совета Республики Таджикистан XII созыва. Осенью 1992 года был избран председателем Исполнительного комитета Кулябского областного Совета народных депутатов.

19 ноября 1992 года на XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан был избран председателем Верховного Совета Республики Таджикистан.

6 ноября 1994 года Эмомали Рахмон путем всенародного голосования был избран президентом Республики Таджикистан.

6 ноября 1999 года был избран президентом Республики Таджикистан на альтернативной основе и путем всенародного голосования сроком на семь лет.

6 ноября 2006 года Эмомали Рахмон был избран президентом Республики Таджикистан еще на семь лет.

6 ноября 2013 года он победил на очередных выборах президента Республики Таджикистан, набрав 84,23% голосов избирателей.

11 октября 2020 года Эмомали Рахмон снова победил на выборах президента Республики Таджикистан, набрав 90,92% голосов избирателей.

Имеет семью и является отцом девятерых детей.