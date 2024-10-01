Токаев поздравил Си Цзиньпина
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления председателю Китайской Народной Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В Telegram-канале Акорды сообщается, что Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с 75-летием образования КНР.
"В поздравительном послании глава государства назвал этот день символом единства и целостности страны. Он также подчеркнул, что Китай как мировой лидер вносит большой вклад в глобальное устойчивое развитие, обеспечение международной стабильности и безопасности", - сказано в сообщении.
Президент отметил, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Китаем динамично развивается в духе всестороннего стратегического партнерства. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что отношения между двумя странами, основанные на незыблемой дружбе и добрососедстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Китая - процветания и благополучия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2166013-tokaev-pozdravil-si-czinpina/
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