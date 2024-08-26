Токаев провел телефонный разговор с Путиным

Главы государств в ходе телефонного разговора обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, собеседники отметили необходимость полной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и энергетической сферах, условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Владимира Путина в Астану.

Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за приглашение участвовать в саммите БРИКС в Казани.

Добавим, Владимир Путин прилетал в Астану в июле для участия в саммите ШОС. В рамках этого визита глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России, высказался о нынешнем состоянии и перспективах развития казахско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества. Глава государства пригласил Владимира Путина посетить Казахстан с государственным визитом этой осенью, совместив его с участием в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.