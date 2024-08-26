Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев провел телефонный разговор с Путиным

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Главы государств в ходе телефонного разговора обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, собеседники отметили необходимость полной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и энергетической сферах, условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Владимира Путина в Астану.

Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за приглашение участвовать в саммите БРИКС в Казани.

Добавим, Владимир Путин прилетал в Астану в июле для участия в саммите ШОС. В рамках этого визита глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России, высказался о нынешнем состоянии и перспективах развития казахско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества. Глава государства пригласил Владимира Путина посетить Казахстан с государственным визитом этой осенью, совместив его с участием в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2153431-tokaev-provel-telefonnyy-razgovor-s-putinym/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie