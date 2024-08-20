Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Венгрии

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Венгрии Тамаша Шуйока с национальным праздником – Днем Святого Иштвана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства с удовлетворением отметил высокий уровень сотрудничества между странами.

Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем поступательном и плодотворном развитии стратегического партнерства во всех сферах.

Глава государства пожелал Тамашу Шуйоку успехов в его благородных начинаниях, а братскому венгерскому народу – процветания и благополучия.

Согласно сайту Британской энциклопедии, День Святого Иштвана отмечается 20 августа в Венгрии в честь короля Стефана Венгерского, который объединил страну в 1000 г. н. э. и был канонизирован в 1083 г. за свои достижения перед христианством.

20 августа мощи святого, почитавшиеся венгерскими католиками, были перенесены в Буду (ныне часть Будапешта). В 1949 году коммунистический режим страны в этот день обнародовал новую конституцию с намерением превратить христианский праздник в политически мотивированный, который они переименовали в День Конституции. Однако после распада коммунистического строя в Венгрии этот праздник снова стали отмечать как День Святого Стефана.