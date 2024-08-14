"Нужно находить взаимовыгодный консенсус с соседями": политолог - о рациональном использовании рек ЦА

Политолог Бакыт Бакетаев высказался по поводу рационального использования рек Центральной Азии, указав на необходимость найти взаимовыгодный консенсус с соседями.

Казахстан зависит от ресурсов трансграничных водных источников. Реки и каналы Евразии – общее природное достояние, призванное объединять народы и экономики.

По данному вопросу нужно всегда находить понимание и взаимовыгодный консенсус со своими соседями и друзьями. Об этом заявил президент РК в прошлогоднем послании народу. Касым-Жомарт Токаев отметил, что проведение выверенной водной политики, решение вопросов трансграничного водопользования – это важнейшие задачи правительства. На каких еще моментах необходимо сконцентрировать усилия для развития отрасли? Своим мнением с нашей редакцией поделился известный политолог Кыргызстана Бакыт Бакетаев.

– Бакыт Кушбекович, с учетом тенденции роста населения и экономики к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12-15 миллиардов кубических метров, заявил президент РК в послании, в сентябре прошлого года. На Ваш взгляд, какие инициативы, озвученные главой нашего государства в программном документе, позволят урегулировать проблемы нехватки воды?

– В прошлом году в своем ежегодном послании президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обратил на то, что во всех странах Центральной Азии с каждым годом увеличивается дефицит поливной и питьевой воды. Здесь роль играет очень много факторов, в том числе общее глобальное потепление. И глава вашего государства сделал акцент на том, что воду надо использовать рационально. Это естественно применение капельного орошения и других технологий, которые позволяют экономить поливную воду. Сейчас мы используем старые методы, и, в большинстве своем, вода используется нерационально.

– Реки и каналы Евразии – общее природное достояние, призванное объединять народы и экономики, резюмировал К. Токаев. По Вашему мнению, насколько зависимы наши страны от ресурсов трансграничных водных источников и удается ли им находить понимание и взаимовыгодный консенсус?

– В Центральной Азии сложилась такая ситуация, что вопрос рационального использования воды стал общей проблемой, которую нужно было решать еще много лет назад, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Поэтому то, что отметил президент Казахстана по поводу рационального использования всех среднеазиатских рек, здесь нужно подходить грамотно и взаимовыгодно. Думаю, что это правильное направление. На то, что говорил Касым-Жомарт Токаев в послании, нужно всем структурам, которые занимаются водной проблематикой, обратить внимание.

– Какие риски в вопросах сотрудничества стран несет процесс нерационального использования воды?

– До сегодняшнего дня каждая страна решала свои проблемы. Мы, Кыргызстан, планируем построить около 50 гидроэлектростанций. Сами посчитайте, минимум, где-то 70-80 миллиардов кубов мы должны собирать на наших плотинах. Естественно, во время сбора, это известно из простой задачки по арифметике в средней школе, когда наполняется один бассейн, потом наполняется второй и так далее, конечно, воды будет поступать меньше, к примеру из Кыргызстана в Китай, и в Узбекистан, и в Таджикистан, и в Казахстан. Причем регулировать мы это будем согласно своим потребностям.

Мы будем сбрасывать эту воду зимой, а другим трансграничным нашим соседям вода нужна весной и летом, мы в этот период должны собирать воду, вы представляете, какая коллизия?! Поэтому то, что сказал Касым-Жомарт Кемелевич, нужно имплементировать его идею в международную большую комиссию. Есть Еврокомиссия, а это должна быть водно-энергетическая комиссия Центральной Азии с полномочиями надгосударственными в своей сфере. И наши Президенты и Правительства должны будут понимать, что все вопросы будут решаться именно этой комиссией, а не единолично в каждой стране. Как только этот принцип будет утвержден, естественно, там можно найти взаимовыгодное эффективное использование воды. Поэтому настал момент создать водно-энергетическую комиссию Центральной Азии, иначе, если мы её не создадим быстро, тогда не за горами, повторюсь, будут военные конфликты, я не боюсь этого слова.

– Президент Казахстана в сентябре прошлого года предложил создать в Центральной Азии водно-энергетический консорциум. Хотелось бы услышать Ваше мнение о данной инициативе К. Токаева.

– Думаю, что необходимо в контексте предложения Касым-Жомарта Кемелевича по созданию союза, создать какой-то водно-энергетический Комитет, комиссию Межгосударственную с большими полномочиями, которые должны ратифицироваться во всех странах выше местного законодательства. Как только эта организация водно-энергетическая будет иметь надгосударственные полномочия в своей сфере, только тогда мы сможем мирно и эффективно распределять воду.

До сегодняшнего дня каждая страна решала свои проблемы. Мы, Кыргызстан, планируем построить около 50 гидроэлектростанций. Сами посчитайте, минимум, где-то 70-80 миллиардов кубов мы должны собирать на наших плотинах. Естественно, во время сбора, это известно из простой задачки по арифметике в средней школе, когда наполняется один бассейн, потом наполняется второй и так далее, конечно, воды будет поступать меньше, к примеру из Кыргызстана в Китай, и в Узбекистан, и в Таджикистан, и в Казахстан. Причем регулировать мы это будем согласно своим потребностям. Мы будем сбрасывать эту воду зимой, а другим трансграничным нашим соседям вода нужна весной и летом, мы в этот период должны собирать воду, вы представляете, какая коллизия?!

Поэтому то, что сказал Касым-Жомарт Кемелевич, нужно имплементировать его идею в международную большую комиссию. Есть Еврокомиссия, а это должна быть водно-энергетическая комиссия Центральной Азии с полномочиями надгосударственными в своей сфере. И наши Президенты и Правительства должны будут понимать, что все вопросы будут решаться именно этой комиссией, а не единолично в каждой стране. Как только этот принцип будет утвержден, естественно, там можно найти взаимовыгодное эффективное использование воды. Поэтому настал момент создать водно-энергетическую комиссию Центральной Азии, иначе, если мы ее не создадим быстро, тогда не за горами, повторюсь, будут военные конфликты, я не боюсь этого слова.

– В каком еще направлении, на Ваш взгляд, необходимо усилить работу в водной сфере?

– Один из вариантов решения проблем, строительство атомной электростанции. Где быстрее и нужнее строить АЭС? Конечно, у нас, чтобы мы не перегораживали воду. Кроме того, нужно использовать самую дешевую теплоэнергию, особенно в Казахстане, думать надо над держателями пыли, всех отбросов из трубы, над чем китайцы уже давно поработали, сейчас выбросы намного уменьшились, в десятки раз. Вот одно из таких предложений. После образования этой комиссии, думаю, появится очень много проектов, которые смогут сберегать воду, направленных на рациональное, эффективное, грамотное и цивилизованное использование воды и наших рек.