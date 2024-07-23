Токаев поздравил египтян

В день национального египетского праздника - Дня революции - Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Египта, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси и всех египтян с национальным праздником - Днем революции.

"С удовлетворением отмечаю укрепление традиционных связей между Казахстаном и Египтом, основанных на общих духовных ценностях и многогранном взаимном сотрудничестве. Убежден, что наше партнерство в двустороннем и многостороннем форматах будет и впредь поступательно развиваться во благо наших народов", - говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Абделю Фаттаху Ас-Сиси успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Египта - благополучия и процветания.

Добавим, как сообщается на сайте Британской энциклопедии, День революции - государственный праздник, отмечаемый в Египте в ознаменование военного переворота 23 июля 1952 года, который привел к падению монархии и установлению республики.

В официальную честь этого дня президент Египта делает публичное заявление, восхваляющее революцию, а министр обороны устраивает празднование.

Абдель Фаттах Ас-Сиси - египетский военный офицер, ставший фактическим лидером Египта в июле 2013 года после того, как военные страны отстранили от власти президента Мухаммеда Мурси после массовых протестов против его правления. Сиси был избран президентом в мае 2014 года и избран на второй срок в марте 2018 года.