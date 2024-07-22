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Почти 60 млрд тенге займет KEGOC у Азиатского банка развития

Опубликовано:

Электросети
Электросети. Фото: kegoc.kz

АО "KEGOC" подписало соглашение с Азиатским банком развития. Планируется реализация проекта по усилению электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

АО "KEGOC" и Азиатский банк развития (АБР) подписали соглашение о финансировании на сумму 58,2 млрд тенге для реализации проекта по усилению электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана, сообщается на официальном сайте компании.

Проект позволит интегрировать в сеть крупномасштабную генерацию электроэнергии, в том числе из возобновляемых источников, усилить и стабилизировать передачу электроэнергии на юге страны, а также повысить энергетическую безопасность Казахстана.

Подрядчики разрабатывают проектно-сметную документацию с последующим выполнением строительно-монтажных работ - они предусматривают строительство двух воздушных линий электропередачи 500 кВ общей протяженностью 475 км, а также реконструкцию и расширение трех подстанций 500 кВ "Шу", "Жамбыл" и "Шымкент".

"Новая архитектура национальной электрической сети позволит вовлечь в энергобаланс огромный потенциал возобновляемых и традиционных источников энергии южного Казахстана. Существенно увеличится экспортный и транзитный потенциал и будет усилена энергетическая безопасность всего региона. Благодарим Азиатский банк развития за возможность совместно работать над такими важными проектами", - отметил глава KEGOC Наби Айтжанов.

Добавим, миссия АО "KEGOC" - обеспечение надежности, доступности и опережающее развитие энергосистемы Казахстана.

Общество, среди прочего, осуществляет следующие функции:

  • оказание системных услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети;
  • эксплуатационное обслуживание оборудования Национальной электрической сети;
  • регулирование и резервирование электрической мощности.

На балансе филиалов АО "KEGOC" "Межсистемные электрические сети" находятся 395 воздушных линий электропередачи в габаритах 0,4-1150 кВ общей протяженностью 27 807,454 км (по цепям).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2137911-pochti-60-mlrd-tenge-zaymet-kegoc-u-aziatskogo-banka-razvitiya/

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