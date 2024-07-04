На мероприятие в Астану прибыли главы государств и правительств Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана. Сегодня во Дворце Независимости Астаны саммит ШОС проходит под председательством Республики Казахстан. Также в мероприятии принимают участие Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ. В ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС ожидается принятие Астанинской декларации, порядка 20-ти решений и оглашение 3-х заявления глав государств, в том числе инициатива "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", "О совершенствовании ШОС". Как отмечают в пресс-службе казахстанского Министерства культуры и информации, историческим станет решение о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС. Также после обеда в Астане пройдет встреча "ШОС плюс" в расширенном формате, тема мероприятия: "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".