Токаев подписал несколько законов о международном сотрудничестве
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Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров".
Ранее в Минкультуры и информации сообщали, что ратификация данного соглашения придаст позитивный импульс дальнейшему расширению культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей Казахстана с Китаем, развитию туристического потенциала и продвижению историко-культурного наследия двух стран через вовлечение широкого круга деятелей культуры и искусства
Также президентом подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств".
На официальном сайте сената парламента РК ранее сообщалось, что ключевая задача данного закона - упрощение процедуры международных грузовых перевозок с использованием различных видов транспорта, а также развитие торгово-экономических отношений между государствами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2125269-tokaev-podpisal-neskolko-zakonov-o-mezhdunarodnom-sotrudnichestve/