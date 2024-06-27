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Токаев подписал несколько законов о международном сотрудничестве

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров".

Ранее в Минкультуры и информации сообщали, что ратификация данного соглашения придаст позитивный импульс дальнейшему расширению культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей Казахстана с Китаем, развитию туристического потенциала и продвижению историко-культурного наследия двух стран через вовлечение широкого круга деятелей культуры и искусства

Также президентом подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств".

На официальном сайте сената парламента РК ранее сообщалось, что ключевая задача данного закона - упрощение процедуры международных грузовых перевозок с использованием различных видов транспорта, а также развитие торгово-экономических отношений между государствами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2125269-tokaev-podpisal-neskolko-zakonov-o-mezhdunarodnom-sotrudnichestve/

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