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Токаев принял действующего председателя ОБСЕ

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Иан Борч
Касым-Жомарт Токаев и Иан Борч. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Мальты Иана Борча, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

В ходе встречи президента Касым-Жомарта Токаева с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Ианом Борчем были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, а также взаимодействие в рамках ОБСЕ.

Как отметил Глава государства, в условиях нынешних вызовов безопасности ОБСЕ проводит планомерную работу по всем трем измерениям в регионе и за его пределами. Он подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству со всеми сторонами в достижении целей, закрепленных в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года.

"Мы готовы прилагать усилия для достижения этих благородных целей и продолжить работу совместно с мальтийским председательством для обеспечения всеобъемлющей и основанной на сотрудничестве безопасности", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания президенту Мальты Мириам Спитери Дебоно и заявил о готовности укрепить двустороннее взаимодействие и придать импульс казахско-мальтийским отношениям.

На официальном сайте ОБСЕ говорится, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, объединяющая 57 государств-участников из Северной Америки, Европы и Азии, является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. Она работает во имя стабильности, мира и демократии в интересах более одного миллиарда человек, осуществляя политический диалог по вопросам общих ценностей и практическую деятельность, нацеленную на то, чтобы сделать наш мир лучше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2123697-tokaev-prinyal-ministra-inostrannyh-del-malty/

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