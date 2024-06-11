Токаев встретился с президентом футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Торресом (фото)

Касым-Жомарт Токаев принял главу футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо Торреса, который подарил президенту футболку с автографами команды, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен проект по открытию в нашей стране футбольной академии "Атлетико Мадрид".

Отметив, что испанский клуб пользуется всемирной известностью, президент Казахстана поблагодарил Энрике Сересо Торреса за готовность поделиться опытом и поддержать данный вид спорта в нашей стране.

Как подчеркнул Токаев, в Казахстане особое внимание уделяется развитию футбола. В настоящее время в спортивных школах и секциях занимаются около 40 тысяч детей, совершенствуется инфраструктура, строятся новые стадионы.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство готово всесторонне поддержать данную инициативу, направленную на развитие футбола.

Энрике Сересо Торрес. Фото: akorda.kz

Энрике Сересо Торрес рассказал, что сегодня академии "Атлетико Мадрид" действуют во многих странах мира. Для того, чтобы юные таланты заиграли в лучших футбольных лигах мира, в академии особое внимание уделяется внедрению передового опыта и повышению квалификации тренеров и наставников.

Энрике Сересо Торрес в Акорде. Фото: akorda.kz

Футбольная академия "Атлетико Мадрид" будет создана на базе Олимпийского центра Akbulak в городе Талгаре Алматинской области.

В завершение встречи Энрике Сересо Торрес подарил Касым-Жомарту Токаеву футболку с автографами игроков клуба "Атлетико Мадрид".

По информации на сайте болельщиков клуба, Энрике Сересо Торрес - испанский кинопродюсер, президент испанского клуба "Атлетико Мадрид" с 2002 года. Кинокарьеру начал в 1971 году, в 1990-х занялся продюсированием фильмов.