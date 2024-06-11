Токаев встретился с президентом футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Торресом (фото)
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Касым-Жомарт Токаев принял главу футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо Торреса, который подарил президенту футболку с автографами команды, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву был представлен проект по открытию в нашей стране футбольной академии "Атлетико Мадрид".
Отметив, что испанский клуб пользуется всемирной известностью, президент Казахстана поблагодарил Энрике Сересо Торреса за готовность поделиться опытом и поддержать данный вид спорта в нашей стране.
Как подчеркнул Токаев, в Казахстане особое внимание уделяется развитию футбола. В настоящее время в спортивных школах и секциях занимаются около 40 тысяч детей, совершенствуется инфраструктура, строятся новые стадионы.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство готово всесторонне поддержать данную инициативу, направленную на развитие футбола.
Энрике Сересо Торрес рассказал, что сегодня академии "Атлетико Мадрид" действуют во многих странах мира. Для того, чтобы юные таланты заиграли в лучших футбольных лигах мира, в академии особое внимание уделяется внедрению передового опыта и повышению квалификации тренеров и наставников.
Футбольная академия "Атлетико Мадрид" будет создана на базе Олимпийского центра Akbulak в городе Талгаре Алматинской области.
В завершение встречи Энрике Сересо Торрес подарил Касым-Жомарту Токаеву футболку с автографами игроков клуба "Атлетико Мадрид".
По информации на сайте болельщиков клуба, Энрике Сересо Торрес - испанский кинопродюсер, президент испанского клуба "Атлетико Мадрид" с 2002 года. Кинокарьеру начал в 1971 году, в 1990-х занялся продюсированием фильмов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2115684-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-futbolnogo-kluba-atletiko-madrid-torresom/