Казахстан расторг с Таджикистаном соглашение 1999 года: в Нацбанке пояснили причину

Представители Национального банка РК прокомментировали денонсацию соглашения между Казахстаном и Таджикистаном, которое действовало с 1999 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В постановлении правительства от 22 мая 2024 года говорится о денонсации соглашения между правительством Казахстана, Нацбанком РК и правительством и НБ Таджикистана о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов казахстанского тенге и таджикского рубла (подписано в Душанбе 16 декабря 1999 года).

В Нацбанке Казахстана сообщили, что вместе с МИД РК ими проводится инвентаризация актуальности международных соглашений и планомерная работа по денонсации соглашений, утративших силу.

"Соглашение между правительством РК, Национальным банком РК и правительством и НБ Таджикистана о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов казахстанского тенге и таджикского рубла было заключено в целях создания формальных правовых основ для организации расчетов между государствами и хозяйствующими субъектами, а также обеспечения платежей на основе взаимной конвертируемости национальных валют. Действие соглашения на территории Республики Казахстан распространялось с 16 декабря 1999 года.

В связи с созданием соответствующей нормативной правовой базы в государствах на сегодняшний день положения международного договора потеряли свою актуальность, включая предусмотренное в самом договоре название денежной единицы Таджикистана - таджикский рубль. Мероприятия по данному соглашению осуществлены в полном объеме", - говорится в ответе.

При этом официальные курсы казахстанского тенге и таджикского сомони устанавливаются Национальными банками обеих стран к иностранным валютам и друг другу на основании кросс-курса к доллару США, добавили в Нацбанке.

Добавим, по информации на сайте "Академик", соглашение - это договор между двумя или несколькими лицами, оформленный в виде официального документа, или неофициальная договоренность по поводу взаимодействия, общих действий и других вопросов.