Прокурор Международного уголовного суда запросил ордер на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан попросил МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны, а также трех лидеров палестинской группировки ХАМАС. Хан считает, что все они виновны в военных преступлениях, совершенных во время нападения ХАМАС на Израиль и ответной операции израильских сил в секторе Газа.

В официальном сообщении, опубликованном на сайте МУС, Хан пишет, что лидер ХАМАС в Газе Яхья Санвар, глава политического крыла группировки Исмаил Хания, а также лидер ее военных подразделений Мохаммед Диаб аль-Масри виновны в преступлениях против человечности, а также в военных преступлениях.

В заявлении Хана Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант названы виновными среди прочего в использовании голода как способа ведения войны, в убийстве мирных жителей и других военных преступлениях.

Теперь судьям МУС предстоит решить, есть ли доказательства, позволяющие принять решение об аресте.

Пока неизвестно, какое именно время понадобится суду для рассмотрения дела. Как передают корреспонденты Би-би-си, иногда с момента появления прокурорского запроса до решения об ордере на арест проходят несколько недель или даже месяцев.

Ранее Нетаньяху говорил, что если МУС суд выдаст ордера на арест правительственных чиновников по обвинениям, связанным с ведением Израилем войны против ХАМАС, это будет скандал исторического масштаба.

В последние дни израильские официальные лица выражали обеспокоенность тем, что МУС готовит ордера на арест высокопоставленных правительственных чиновников, что стало бы самым серьезным международным юридическим действием, предпринятым против Израиля с момента начала войны в Газе в октябре прошлого года.

Расследование МУС в отношении действий Израиля в Газе продолжается уже три года, однако запрос об ордерах на арест касается только событий, произошедших после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. В последнее время суд также изучал возможные военные преступления, совершенные боевиками ХАМАС.

Израиль не признает юрисдикцию МУС.

7 октября боевики ХАМАС и других более мелких группировок проникли на юг Израиля, убив по меньшей мере 1200 человек, в основном мирных жителей, и захватив около 240 заложников.

Разрушительное наступление Израиля на Газу, последовавшее за этим, с тех пор унесло жизни более 35 тысяч жителей анклава, среди которых много женщин и детей. Это данные министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС.

Кроме расследования, которое ведет МУС, действия Израиля в Газе также являются предметом еще одного иска, поданного Южно-Африканской республикой в Международный суд ООН. ЮАР попросила суд рассмотреть вопрос о том, совершает ли Израиль геноцид против палестинцев в секторе Газа.

В отличие от Международного уголовного суда (МУС), Международный суд ООН не может преследовать лиц за преступления высшей степени тяжести, такие как геноцид.