Политолог Фархад Мамедов: Миру нужны такие лидеры, как Токаев

17 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев празднует день рождения. Ему исполнился 71 год. Как известно, глава государства принципиально не отмечает свой день рождения, никаких мероприятий в связи с этой датой не планируется. Как сообщил советник - пресс-секретарь президента Берик Уали, для Касым-Жомарта Токаева это обычный трудовой день. Например, в прошлом году 17 мая он был с визитом в Китае. Чем казахстанский президент выделяется среди коллег-политиков, мы попросили поделиться мнением политолога, директора Центра исследований Южного Кавказа Фархада Мамедова.

Политолог, директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов отмечает большой политический и дипломатический опыт работы казахстанского президента. Будучи заместителем генерального секретаря ООН, возглавляя отделение организации в Женеве, Касым-Жомарт Токаев не только в теории, но и на практике знает, как работают международные институты, считает политолог.

"Это придает личности президента Казахстана особенность, которая отличает его от большого количества лидеров в мире. Миру важны такие лидеры, особенно в периоды турбулентности, когда демонстрируется взвешенный и ответственный подход к урегулированию самых сложных вопросов мировой повестки. Касым-Жомарт Токаев думает на долгосрочную перспективу. Это не политик, который руководствуется сиюминутной конъюнктурой. Наоборот, он формирует мнение и позицию на перспективу, предпринимает действия, нацеленные на будущее. Можно с твердой уверенностью сказать, что в нашем мире есть большая потребность в таких опытных, взвешенных и предсказуемых лидерах, как Касым-Жомарт Токаев", - поделился мнением эксперт.

По словам Фархада Мамедова дипломатический бэкграунд казахстанского президента находит отражение на взвешенном внешнеполитическом курсе страны и в целом на позиционировании Казахстана на международной арене.

"И географическое положение Казахстана, и параллельная вовлеченность в европейские, азиатские дела, в мировую политику создали такой образ, что Казахстан превратился в площадку для диалога. В мире не так много мест, где осуществляется диалог по урегулированию международных споров и конфликтов. Эту позицию нужно заслужить временем, компетенцией, а также предсказуемостью и доверием всех участников споров и конфликтов. Не каждая страна может выполнять эту роль. В этом есть большая заслуга Касым-Жомарта Токаева", - считает Фархад Мамедов.

Во время своего президентства Касым-Жомарт Токаев столкнулся с непростыми экзаменами, в первую очередь во внутренней политике, говорит эксперт. Однако Казахстан смог выдержать этот "экзамен государственности", к тому же был дан импульс к ускорению проведения реформ.

"Маркером ответственности Касым-Жомарта Токаева и его уровня политика можно назвать инициативу об однократном сроке президентства. То есть политик демонстрирует, что для государственности на этом этапе истории Казахстана важна сменяемость власти. И он сам ограничивает срок своего пребывания у власти одним сроком. Это очень важный элемент, который является маркером позиции и видения президента Токаева в развитии внутренней политики.

Инициативы по реформированию экономики, социальной сферы, действия, направленные на перспективу, как, например, Нацфонд - детям - все это служит укреплению государственности. С другой стороны усиливает казахстанскую идентичность и консолидацию казахстанского общества вокруг целей, которые разделяются всем обществом. Те цели, которые заявляет Касым-Жомарт Токаев, - общегосударственные. Здесь нет разделения на власть и оппозицию, согласны или не согласны. Цели разделяются всем обществом, в этом большая заслуга президента Токаева во внутриполитической деятельности", - подчеркивает эксперт.

Как отмечает руководитель Центра исследований Южного Кавказа, на период президентства Токаева пришлось и углубление стратегического взаимодействия между Азербайджаном и Казахстаном.

"Президенты обеих стран оказывают максимальное внимание содержанию наших взаимоотношений. Практически все проекты, которые обсуждаются, находятся под ручным управлением лидеров. Это динамика встреч, постоянное общение профильных структур, достижение конкретных договоренностей, которые реализуются. В результате мы видим повышение торгового оборота, закладку фундаментов для долгосрочной реализации стратегических проектов и в энергетической сфере, и в синхронизации деятельности госструктур. Это сложные вопросы, которые требуют личного внимания глав государств, что мы наблюдаем на примере Токаева и Алиева", - говорит политолог.

Кроме того, эксперт отмечает роль и инициативу казахстанского лидера в организации площадки в Алматы для переговоров между Азербайджаном и Арменией по подготовке мирного договора.

"Для Азербайджана очень ценно, что президент Касым-Жомарт Токаев инициировал участие Казахстана в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Наряду с этим именно благодаря авторитету президента Казахстана сегодня Алматы стал очередной площадкой для переговоров между Азербайджаном и Арменией. Казахстан является союзником как Армении в рамках ЕАЭС и ОДКБ, так союзником, стратегическим партнером Азербайджана в рамках Организации тюркских государств и отношений на двусторонней основе.

Есть личный авторитет президента Токаева, который создает возможности для того, чтобы именно Казахстан играл роль площадки для переговоров. Это в определенной степени усиливает позиции Казахстана в регионе Южного Кавказа в целом", - резюмирует Фархад Мамедов.