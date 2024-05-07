МИД Таджикистана предупредил своих граждан о возможных проверках в аэропортах Казахстана

Власти Таджикистана обратились к своим гражданам, предупредив об усилении мер безопасности в аэропортах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД Таджикистана.

"В связи с введенными в международных аэропортах Республики Казахстан усиленными мерами безопасности, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Таджикистана перед отъездом в Казахстан иметь с собой все необходимые документы", – говорится в сообщении.

В случае проверок при прохождении пограничного и таможенного контроля по прибытию в Казахстан гражданам Таджикистана порекомендовали быть готовыми ответить на вопросы, связанные с целью и сроками поездки, местом проживания, наличием в Казахстане знакомых или родственников, предоставив в случае необходимости их адреса проживания и контактные телефоны.

Напомним, вчера сообщалось, что сотрудников полиции в Казахстане перевели на усиленный вариант несения службы в праздничные дни 7, 8 и 9 мая.

Отмечалось, что по республике на службу заступили более 21 тысячи сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.