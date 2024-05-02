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Токаев встретился с легендой хоккея Владиславом Третьяком

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Касым-Жомарт Токаев и Владислав Третьяк
Касым-Жомарт Токаев и Владислав Третьяк. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На встрече были обсуждены вопросы развития хоккея в странах СНГ.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние годы география хоккея в Казахстане значительно расширилась. Участие отечественных команд, включая столичный клуб "Барыс", в чемпионате КХЛ и других турнирах, а также успешное выступление национальной сборной на мировых первенствах оказывают положительное влияние на популяризацию данного вида спорта.

В частности, в Казахстане в разы возросло количество хоккейных школ, молодежных команд, активно проводятся соревнования разного уровня.

В свою очередь Владислав Третьяк выразил благодарность за гостеприимство и за высокий уровень организации международного турнира "Qazaqstan Hockey Open 2024", проходящего в эти дни в Астане.

Он с удовлетворением отметил значительный прогресс представителей казахстанского хоккея, который стал возможным благодаря должному вниманию со стороны государства к командным видам спорта.

Касым-Жомарт Токаев и Владислав Третьяк
Касым-Жомарт Токаев и Владислав Третьяк. Фото: Акорда

По информации на сайте ФХР, Владислав Третьяк родился 25 апреля 1952 года в селе Орудьево Дмитровского района Московской области.

Является президентом Федерации хоккея России с 25 апреля 2006 года.

С 17 лет и до окончания спортивной карьеры выступал за команду мастеров ЦСКА (1969-1984). В сборной СССР дебютировал в 1969 году в турнире на приз газеты "Известия" в матче с Финляндией, с 1972 года — основной вратарь сборной (1970-1984).

В чемпионатах мира, Европы, Олимпийских турнирах и турнирах Кубка Канады сыграл 128 матчей; в чемпионатах СССР — 482 матча.

Является трехкратным олимпийским чемпионом, 10-кратный чемпион мира, 9-кратный чемпион Европы. Также Третьяк был признан лучшим хоккеистом XX века по версии Международной федерации хоккея.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2094923-tokaev-prinyal-prezidenta-federacii-hokkeya-rossii-vladislava-tretyaka/

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