Эксперт: Американо-казахстанские отношения приобретают все большее значение

Об отношениях государств Центральной Азии, в том числе Казахстана, с США в условиях текущей ситуации в мире порассуждал эксперт Камран Бохари в статье The National Interest, передает NUR.KZ.

Ниже приводим перевод статьи.

Центральная Азия - обширная территория, расположенная между Россией и Китаем, заслуживает гораздо большего внимания со стороны США, чем она получает в настоящее время. Более активное взаимодействие Соединенных Штатов с этим регионом может помочь противостоять агрессии России против Украины. Аналогичным образом усилия США по соперничеству с Китаем могут получить дополнительный импульс, поскольку этот регион имеет критическое значение для китайской геоэкономической мощи. В то же время прочные отношения с сердцем Евразии позволят Америке создать точку давления для Ирана, который агрессивно пытается изменить архитектуру безопасности на Ближнем Востоке. Кроме того, это позволит Соединенным Штатам гарантировать, что Афганистан, управляемый талибами, не станет убежищем для транснациональных джихадистских программ в то время, когда "Исламское государство" снова на подъеме.

Казахстан уделяет особо пристальное внимание выстраиванию своих важнейших отношений с Вашингтоном. В марте этого года заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу посетил Вашингтон и встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном. Они обсудили практические пути углубления двустороннего сотрудничества и укрепления американских инвестиций в крупнейшую экономику Центральной Азии путем активизации Стратегического энергетического диалога.

Нуртлеу также встретился с торговым представителем США Кэтрин Тай и обсудил двустороннее взаимодействие под эгидой Всемирной торговой организации и то, как Астана может поддержать усилия других стран региона по вступлению в ВТО. Лидеры двух стран договорились провести предстоящее заседание Совета по Рамочному соглашению по торговле и инвестициям (РСПТ) между странами Центральной Азии и США в Астане.

Эта встреча состоялось следом за форумом "B5+1", состоявшегося 13-15 марта в крупнейшем городе Казахстана, Алматы. Участники обсудили пути повышения привлекательности Центральной Азии для иностранных инвестиций. "В5+1" - это деловой аналог дипломатической платформы "С5+1", в которую входят США и пять государств Центральной Азии. Идея "B5+1" была заложена во время встречи президента Джо Байдена со своими коллегами из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Нью-Йорке в сентябре прошлого года.

Усилия Казахстана, направленные на то, чтобы взять на себя ведущую роль в установлении более тесных связей между Центральной Азией и ее партнерами, Востоком и Западом, происходят в критический исторический момент. Центральная Азия оказалась в эпицентре двух серьезных конфликтов. С одной стороны, Москва, похоже, одерживает верх в украинском конфликте, с которым Запад борется изо всех сил. В то же время усилия Вашингтона по сдерживанию Китая активизируются - как в военном отношении в западной части Тихого океана, так и на международном торговом фронте. Ситуация для Казахстана является еще более острой, учитывая его протяженные границы с обеими державами и глубокие экономические, политические связи и отношения в сфере безопасности с основными конкурентами Америки.

В этом контексте Вашингтону (особенно следующей администрации, учитывая выборы в ноябре) придется развивать свои отношения с Астаной. Важно признать, что в то время, когда многие в мире ставят под сомнение американское лидерство, Казахстан стремится к углублению связей с Соединенными Штатами. Это помогает центральноазиатским странам противостоять давлению со стороны Москвы и Пекина.

Что еще более важно, инвестиции в благосостояние Казахстана означают вложение в глобальную энергетическую безопасность, особенно в переход к чистой энергетике. В то время как текущий спор между западными компаниями, инвестировавшими в гигантское морское нефтяное месторождение Кашаган, и правительством Казахстана требует разрешения, эта страна является родиной многих наиболее востребованных редкоземельных элементов (РЗЭ). Соединенные Штаты и их союзники должны диверсифицировать глобальную цепочку поставок РЗЭ, в которой в настоящее время доминирует Китай. Западные инвестиции в разведку, добычу и переработку этих месторождений в Казахстане могут значительно сократить преимущество, которым пользуется Пекин в этом важнейшем секторе. Кроме того, Казахстан является крупнейшим в мире производителем урановой руды - еще одна отрасль, в которой Китай в последние годы получил значительное преимущество, инвестируя в геологоразведочную деятельность.

Одним из главных итогов форума "B5+1" в прошлом месяце стало то, что Казахстану и другим странам Центральной Азии необходимо провести политические и экономические реформы, которые сделают их регион привлекательным для инвесторов. В то время как Китай может вливать десятки миллиардов долларов в проекты по геополитическим причинам, Вашингтон и его союзники полагаются на частный сектор, который делает большую часть тяжелой работы. Западные компании руководствуются скорее выгодой от своих инвестиций, чем национальной стратегией. Это общий принцип работы, но в отношении таких секторов, как критически важные минералы и уран, в условиях обострения стратегической конкуренции между великими державами Вашингтону необходимо мыслить нестандартно в отношении Центральной Азии. Безопасность должна быть превыше выгоды.

Пока что реализация двусторонней повестки дня между Вашингтоном и Астаной продвигается довольно медленно. Госдепартамент должен взять на себя лидерство, чтобы отменить устаревшую со времен СССР поправку Джексона-Вэника и предоставить этой стране, ориентированной на рынок, статус постоянных торговых отношений. Остается надеяться, что визит министра иностранных дел Мурата Нуртлеу в Вашингтон станет катализатором прогресса и продвинет эти жизненно важные отношения вперед. При этом год выборов означает, что любое серьезное улучшение американо-казахстанских связей придется ждать до 2025 года.

Независимо от того, кто победит на втором сроке в ноябре - Джо Байден или Дональд Трамп, - Соединенным Штатам придется иметь дело со множеством вызовов со стороны Евразийского континента, и им потребуется гораздо более надежная стратегия в отношении Центральной Азии, чем та, которую мы видели до сих пор.