Токаеву доложили о ходе строительства завода по выпуску авто в Костанае
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Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом KIA Corporation Хо-сунг Сонгом - главе Казахстана доложили о ходе строительства завода в Костанае, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие автоиндустрии является одним из ключевых направлений промышленной политики Казахстана, сообщается в Telegram-канале Акорды.
Хо-сунг Сонг рассказал Токаеву о ходе строительства завода полного цикла по выпуску автомобилей в Костанае, которое будет завершено до конца текущего года.
В реализацию проекта привлечено более 90 млрд тенге инвестиций. Планируется создать 1,5 тыс. постоянных рабочих мест.
Проектная мощность завода составит 70 тысяч автомобилей в год, в том числе 50 тыс. автомобилей будет производиться методом мелкоузловой сборки, то есть с более высокой долей местного содержания.
Хо-сунг Сонг также проинформировал о проводимой работе по привлечению глобальных поставщиков автокомпонентов. В частности, подписано соглашение о намерениях с корейской компанией Seyong EHWA (глобальный поставщик автокомпонентов для KIA) о строительстве завода автокомпонентов в Казахстане.
Президент поприветствовал решение KIA по локализации производства автокомпонентов в нашей стране, а также отметил необходимость подготовки отечественных квалифицированных специалистов для развития отрасли.
Добавим, по информации на сайте Kia Motors Corporation, Хо-сунг Сонг был избран главой корпорации в марте 2020 года.
Напомним, в январе прошлого года Токаев в ходе рабочей поездки в Костанай посетил автомобильный завод Allur, где запустил производство машин Kia Sportage.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2089880-tokaevu-dolozhili-o-hode-stroitelstva-zavoda-po-vypusku-avto-v-kostanae/