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Токаеву доложили о ходе строительства завода по выпуску авто в Костанае

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Касым-Жомарт Токаев и Хо-сунг Сонг
Касым-Жомарт Токаев и Хо-сунг Сонг. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом KIA Corporation Хо-сунг Сонгом - главе Казахстана доложили о ходе строительства завода в Костанае, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие автоиндустрии является одним из ключевых направлений промышленной политики Казахстана, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Хо-сунг Сонг рассказал Токаеву о ходе строительства завода полного цикла по выпуску автомобилей в Костанае, которое будет завершено до конца текущего года.

В реализацию проекта привлечено более 90 млрд тенге инвестиций. Планируется создать 1,5 тыс. постоянных рабочих мест.

Проектная мощность завода составит 70 тысяч автомобилей в год, в том числе 50 тыс. автомобилей будет производиться методом мелкоузловой сборки, то есть с более высокой долей местного содержания.

Хо-сунг Сонг также проинформировал о проводимой работе по привлечению глобальных поставщиков автокомпонентов. В частности, подписано соглашение о намерениях с корейской компанией Seyong EHWA (глобальный поставщик автокомпонентов для KIA) о строительстве завода автокомпонентов в Казахстане.

Президент поприветствовал решение KIA по локализации производства автокомпонентов в нашей стране, а также отметил необходимость подготовки отечественных квалифицированных специалистов для развития отрасли.

Добавим, по информации на сайте Kia Motors Corporation, Хо-сунг Сонг был избран главой корпорации в марте 2020 года.

Напомним, в январе прошлого года Токаев в ходе рабочей поездки в Костанай посетил автомобильный завод Allur, где запустил производство машин Kia Sportage.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2089880-tokaevu-dolozhili-o-hode-stroitelstva-zavoda-po-vypusku-avto-v-kostanae/

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