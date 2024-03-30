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Казахстан и Китай продолжают курс на укрепление всестороннего стратегического партнерства

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Мурат Нуртлеу и Ван И
Мурат Нуртлеу и Ван И. Фото: МИД РК

По приглашению китайской стороны заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу посетил с официальным визитом Китайскую Народную Республику, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе визита состоялось первое заседание Стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран, соответствующий меморандум о создании которого был подписан сторонами в тот же день.

В ходе переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И был обсужден широкий круг вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурного сотрудничества. Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также высоко оценили динамику развития казахско-китайских отношений по всему спектру двустороннего взаимодействия.

"Мы придаем важное значение развитию отношений с Пекином. Между нами установлено всестороннее стратегическое партнёрство, которое укрепляется благодаря личным дружественным контактам наших лидеров", – подчеркнул Нуртлеу. Глава МИД РК также добавил, что Китай по итогам прошлого года стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и страны достигли рекордных показателей.

Двусторонний товарооборот в 2023 году вырос более чем на 30%, составив 41 млрд долларов США. В данном контексте особый акцент был сделан на дальнейшее продвижение совместных экономических и транспортно-логистических проектов, в частности в рамках инициативы "Один пояс – один путь".

"Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр в регионе, с которым Китай готов всецело укреплять и наращивать взаимодействие во благо народов двух стран", – заявил глава МИД КНР.

Собеседники с удовлетворением отметили значительную активизацию межрегионального сотрудничества, межведомственного взаимодействия и людских обменов. Важный импульс этому придал взаимный безвизовый режим, вступивший в силу в ноябре прошлого года.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих в текущем году двусторонних визитов и мероприятий на различных уровнях, а также «сверили часы» по актуальным вопросам международной повестки дня.

В этот же день министр иностранных дел РК М.Нуртлеу провёл переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Стороны уделили отдельное внимание совместным усилиям по наращиванию торгово-экономических связей. Была подчеркнута необходимость новых подходов в совместном развитии индустриально-инвестиционного и энергетического сотрудничества, включая увеличение несырьевого экспорта Казахстана в Китай.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства РК Нуртлеу в качестве главного гостя от Казахстана принял участие в официальной церемонии открытия Года казахстанского туризма в Китае. В своем выступлении он зачитал послание президента Касым-Жомарта Токаева к участникам мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2075889-kazahstan-i-kitay-prodolzhayut-kurs-na-ukreplenie-vsestoronnego-strategicheskogo-partnerstva/

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