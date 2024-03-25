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Токаев направил телеграмму президенту Греции

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Катерина Сакелларопулу
Катерина Сакелларопулу. Фото: Konstantinos Tsakalidis/Bloomberg via Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Греческой Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы государства, Токаев поздравил Катерину Сакелларопулу и греческий народ с национальным праздником – Днем независимости.

"Сегодня Греция, будучи одной из самых активных стран Европейского Союза, добилась значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене.

Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов нашего сотрудничества, импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Казахстаном и Грецией.

Убежден, что спектр взаимодействия и многогранные связи между нашими странами будут и дальше расширяться", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Катерине Сакелларопулу успехов в ее ответственной деятельности, а дружественному народу Греции – благополучия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2072940-tokaev-napravil-telegrammu-prezidentu-gretsii/

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