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Угроза сибирской язвы: к казахстанцам, выезжающим в Таиланд, обратились в Минтуризма

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Статуя Будды в Таиланде
Таиланд. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Министерстве туризма и спорта обратились к казахстанцам, выезжающим в Таиланд – в стране ранее заявили об угрозе распространения сибирской язвы, передает NUR.KZ.

"Согласно сведениям из открытых источников, провинция Бурирам в Таиланде выпустила предупреждение об угрозе вспышки сибирской язвы – тяжелого бактериального заболевания – после выявления трех случаев в соседнем Лаосе.

Сибирская язва может передаваться от животных к человеку, например, при употреблении сырого мяса крупного рогатого скота и буйволов", – говорится на официальном сайте Минтуризма и спорта.

К слову, сибирская язва – это опасное инфекционное заболевание, вызываемое сибиреязвенной палочкой, которое заражает почву или траву, которую может потреблять домашний скот. Проглатывание бактерий домашним скотом часто приводит к почернению крови и смерти, поэтому любое мясо должно быть тщательно приготовлено перед употреблением.

Несвоевременная диагностика сибирской язвы может привести к летальному исходу.

В этой связи Минтуризма рекомендует соблюдать меры предосторожности на отдыхе и воздержаться от употребления пищи сомнительного происхождения. А казахстанцев, выезжающих в Таиланд, призвали избегать места, где были зафиксированы факты заражения данным вирусом.

Добавим, по информации справочника MSD Manuals, инфицирование человека сибирской язвой происходит, как правило, через кожу. В нечастых случаях бацилла внедряется через слизистые оболочки дыхательных путей. При внедрении возбудителя через слизистые оболочки дыхательных путей или желудочно-кишечного тракта может развиться тяжелая генерализованная инфекция, сибиреязвенный сепсис и в результате часто смерть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2070396-ugroza-sibirskoy-yazvy-k-kazahstantsam-vyezzhayuschim-v-tailand-obratilis-v-minturizma/

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