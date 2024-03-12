"Не только симпатия, но и взаимовыгодный прагматизм": эксперт о визите Токаева в Баку

Казахстанский политический обозреватель Газиз Абишев в своем Telegram-канале поделился мнением о визите Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, передает NUR.KZ.

"Отношения Казахстана и Азербайджана опираются не только на взаимные симпатии, но и на взаимовыгодный экономический прагматизм", - написал Абишев.

Он отметил, что обе страны встраиваются в большой торговый проект, развивая альтернативный океаническому континентальный маршрут.

В рамках государственного визита президента Токаева в Баку подписан целый ряд документов, в том числе:

соглашение между транспортными министерствами двух стран о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов. Нацелено на упрощение морского сообщения между Актау и Баку;

соглашение о стратегическом партнерстве между фондом "Самрук-Казына" и Азербайджанским инвестиционным холдингом. Можно будет активнее создавать совместные проекты по нескольким направлениям;

соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики.

По словам Абишева, во главе угла сейчас ставится транскаспийская логистика.

"Дело тут не только в транзите казахстанских товаров. Казахстан борется за то, чтобы зарабатывать миллиарды долларов на китайском транзите через свою территорию.

Грузоотправителям нужна мощные диверсифицированные каналы поставок, не сильно зависящие от геополитики. Азербайджанское направление укрепляет соответствующий потенциал", - пояснил обозреватель.

Токаев и Алиев удаленно приняли железнодорожный грузовой состав, прибывший из Сианя (Центральный Китай), преодолев по пути несколько тысяч километров по территории Китая, Казахстана и Каспийскому морю.

"Важный проект - с каждой единицы товара, который китайские производители отправляют европейским потребителям, в казахстанскую экономику просыпаются тиыны, собирающиеся во внушительную сумму, которой пополняются государственный бюджет и карманы казахстанцев", - добавил Абишев.