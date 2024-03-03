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Токаев обратился к президенту Болгарии

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Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев
Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Болгарии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Румена Радева с национальным праздником Республики Болгария – Днем освобождения.

"Сегодня Болгария, будучи активным членом Европейского Союза, добилась значительных успехов на пути устойчивого развития и повышения авторитета страны в международном сообществе. Желаю, чтобы под Вашим руководством Болгария достигла поставленных высоких целей.

С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов сотрудничества между Астаной и Софией, основанного на традиционной дружбе и взаимной поддержке. Уверен, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения наших стран и впредь будут укрепляться", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал президенту Болгарии успехов в его ответственной деятельности, а дружественному болгарскому народу – процветания и благополучия.

Румен Радев, согласно информации на сайте президента Болгарии, – пятый президент республики. В ноябре 2016 года он был избран главой страны прямым голосованием, получив почти 60% голосов. Вступил в должность президента 22 января 2017 года.

В ноябре 2021 года на президентских выборах Румен Радев был переизбран на новый срок.

До 2016 года был командующим ВВС Болгарии.

День освобождения — это национальный праздник Болгарии. Празднуется ежегодно 3 марта. Является нерабочим днем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2064179-tokaev-obratilsya-k-prezidentu-bolgarii/

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