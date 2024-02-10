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30 лет независимости Казахстана

Токаев поздравил Си Цзиньпина

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Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин
Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: Mark Schiefelbein / Pool / AFP / Getty Images

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с праздником "Чуньцзе", сообщает в Telegram пресс-служба президента.

"Убежден, что год Дракона, совпавший с 75-летием со дня образования Китайской Народной Республики, ознаменуется новыми достижениями на пути дальнейшего процветания государства. Искренне желаю, чтобы Ваши стратегически важные инициативы и намеченные планы увенчались успехом. Уверен, в рамках очередного "золотого 30-летия" сотрудничества между двумя странами мы достигнем самых высоких целей. Я придаю особое значение выведению нашего конструктивного партнерства на новый уровень во имя светлого будущего наших народов", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу – благополучия и процветания.

Чуньцзе, как поясняет издательство "Шанс", – китайский традиционный праздник в честь Нового года. Это добрый и яркий праздник, в Китае он считается днем объединения семьи: дети, находящиеся вдали от дома, на Праздник весны возвращаются, чтобы встретить его вместе с семьей.

Во время Цуньцзе радостная новогодняя атмосфера не только бурлит в каждом доме, в каждой семье, но также заполняет собой городские улицы. В некоторых местах существуют уличные новогодние обычаи – танец льва, танец огненного дракона, праздничные представления, гуляния по цветочным рынкам, посещение храмов и др. Улицы украшены праздничными фонарями и полны людей, шумное и радостное празднование продолжается до пятнадцатого числа первого лунного месяца – праздника фонарей Юаньсяо. Лишь после этого Праздник весны по-настоящему завершается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2060261-tokaev-pozdravil-si-tszinpina/

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