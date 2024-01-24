Токаев принял главу Башкортостана Радия Хабирова
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Сегдня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Башкортостан Радия Хабирова, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.
Глава государства подчеркнул, что весомый вклад в двусторонние отношения Астаны и Москвы вносит межрегиональное взаимодействие, в котором Республика Башкортостан занимает особое место.
"Ваш визит имеет большое значение с точки зрения придания дополнительного импульса всесторонним взаимоотношениям между Казахстаном и Россией. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы диверсифицировать наши связи, будь это индустрия, агропромышленный комплекс или гуманитарная сфера", – сказал он.
Президент отметил успешную реализацию ряда соглашений, включая подписанную на уровне правительств Дорожную карту по сотрудничеству на 2023-2024 годы.
Касым-Жомарт Токаев позитивно оценил динамику товарооборота регионов Казахстана с Башкортостаном. Показатели торговли по итогам 11 месяцев 2023 года превысили 350 млн долларов. При этом Казахстан входит в тройку ведущих торговых партнеров Республики Башкортостан.
В свою очередь Радий Хабиров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за традиционно теплый прием на казахской земле.
"Мы чувствуем ваше внимание к развитию отношений между Башкортостаном и Казахстаном. Мы приехали с большой делегацией. За 2-3 года мы существенно увеличили объемы и товарооборота, и промышленной кооперации. Сегодня мы открыли форум "Казахстан – Башкортостан". Для нас Казахстан – главный партнер. Мы здесь чувствуем себя комфортно", – подчеркнул гость.
На встрече особое внимание было уделено активизации сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, промышленной и других сферах, представляющих взаимный интерес.
Радий Фаритович Хабиров, по информации сайта администрации Башкортостана, родился 20 марта 1964 года в Сайраново Ишимбайского района Башкирской АССР.
Свою политическую карьеру начал в 2003 году в администрации Муртазы Рахимова, который в тот момент возглавлял регион.
Глава Республики Башкортостан с 19 сентября 2019. До этого почти год был врио главы республики
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2057315-tokaev-prinyal-glavu-bashkortostana-radiya-habirova/