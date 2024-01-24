Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев принял главу Башкортостана Радия Хабирова

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Радий Хабиров
Касым-Жомарт Токаев и Радий Хабиров. Фото: Акорда

Сегдня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Башкортостан Радия Хабирова, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Глава государства подчеркнул, что весомый вклад в двусторонние отношения Астаны и Москвы вносит межрегиональное взаимодействие, в котором Республика Башкортостан занимает особое место.

"Ваш визит имеет большое значение с точки зрения придания дополнительного импульса всесторонним взаимоотношениям между Казахстаном и Россией. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы диверсифицировать наши связи, будь это индустрия, агропромышленный комплекс или гуманитарная сфера", – сказал он.

Президент отметил успешную реализацию ряда соглашений, включая подписанную на уровне правительств Дорожную карту по сотрудничеству на 2023-2024 годы.

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Башкортостана
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Башкортостана. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев позитивно оценил динамику товарооборота регионов Казахстана с Башкортостаном. Показатели торговли по итогам 11 месяцев 2023 года превысили 350 млн долларов. При этом Казахстан входит в тройку ведущих торговых партнеров Республики Башкортостан.

В свою очередь Радий Хабиров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за традиционно теплый прием на казахской земле.

"Мы чувствуем ваше внимание к развитию отношений между Башкортостаном и Казахстаном. Мы приехали с большой делегацией. За 2-3 года мы существенно увеличили объемы и товарооборота, и промышленной кооперации. Сегодня мы открыли форум "Казахстан – Башкортостан". Для нас Казахстан – главный партнер. Мы здесь чувствуем себя комфортно", – подчеркнул гость.

Радий Хабиров
Радий Хабиров. Фото: Акорда

На встрече особое внимание было уделено активизации сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, промышленной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Радий Фаритович Хабиров, по информации сайта администрации Башкортостана, родился 20 марта 1964 года в Сайраново Ишимбайского района Башкирской АССР.

Свою политическую карьеру начал в 2003 году в администрации Муртазы Рахимова, который в тот момент возглавлял регион.

Глава Республики Башкортостан с 19 сентября 2019. До этого почти год был врио главы республики

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2057315-tokaev-prinyal-glavu-bashkortostana-radiya-habirova/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.