Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Дании Фредерика X со вступлением на престол. Президент также направил телеграмму Маргрете II, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Дании Фредерику X по случаю его вступления на престол.

"Убежден, что под вашим руководством Дания продолжит добиваться успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Надеюсь, что всестороннее сотрудничество между Казахстаном и Данией, основанное на дружбе и взаимной поддержке, будет и впредь развиваться нашими совместными усилиями", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев также направил телеграмму Маргрете II, которая сложила с себя полномочия королевы и передала трон наследному принцу Фредерику.

Глава государства выразил благодарность Маргрете II за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Данией.

Напомним, королева Дании Маргрете II неожиданно объявила о своем отречении от престола, выступая с новогодним телеобращением к нации.