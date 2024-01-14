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Токаев поздравил короля Дании Фредерика X со вступлением на престол

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Король Дании Фредерик X
Король Дании Фредерик X. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Дании Фредерика X со вступлением на престол. Президент также направил телеграмму Маргрете II, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Дании Фредерику X по случаю его вступления на престол.

"Убежден, что под вашим руководством Дания продолжит добиваться успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Надеюсь, что всестороннее сотрудничество между Казахстаном и Данией, основанное на дружбе и взаимной поддержке, будет и впредь развиваться нашими совместными усилиями", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев также направил телеграмму Маргрете II, которая сложила с себя полномочия королевы и передала трон наследному принцу Фредерику.

Глава государства выразил благодарность Маргрете II за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Данией.

Напомним, королева Дании Маргрете II неожиданно объявила о своем отречении от престола, выступая с новогодним телеобращением к нации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2055408-tokaev-pozdravil-korolya-danii-frederika-x/

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