МИД: Отношения Казахстана и стран Центральной Азии вышли на новый уровень

Айбек Смадияров, официальный представитель МИД РК, на брифинге в Астане рассказал об итогах во внешней политике Казахстана за этот год, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как отметил представитель МИД, Казахстан придает особое значение дальнейшему укреплению сотрудничества с государствами Центральной Азии.

"В этом году наши отношения выведены на принципиально новый уровень", - подчеркнул Смадияров.

В 2023 году состоялись государственный и рабочий визиты президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан. В год празднования 30-летия установления дипломатических отношений между РК и РТ была подписана Декларация о союзнических отношениях, проведены беспрецедентные по масштабу Дни культуры Таджикистана сразу в трех крупнейших городах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте.

Продолжают углубляться союзнические отношения с Узбекистаном. В марте состоялся рабочий визит президента РУ Шавката Мирзиеева в Шымкент. В рамках официального визита председателя мажилиса парламента РК в Ташкент проведено 1-е заседание Межпарламентского совета двух стран. В этом году вступил в силу Договор о демаркации казахско-узбекской госграницы, подписано межправительственное соглашение о регулировании деятельности международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", напомнил Смадияров.

"Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее расширение стратегического партнерства с Туркменистаном, в особенности в сферах торговли, транспорта, энергетики, образования и культуры. Незыблемыми остаются отношения дружбы и союзничества с Кыргызстаном", - отметил спикер.

В этом году президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в Международном форуме Астана, на полях которого подписано межправительственное соглашение о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса. В Таразе с участием глав правительств проведен 1-й Форум межрегионального сотрудничества РК и КР.

В целях закрепления позитивных трендов министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу совершил первые официальные визиты в Узбекистан и Туркменистан, принял участие в Совещании глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии в Таджикистане.

Как отмечают в казахстанском МИДе, благодаря совместным усилиям продолжает укрепляться пятистороннее сотрудничество в рамках формата консультативных встреч глав государств Центральной Азии, председательство в котором перешло к Казахстану. В феврале в Туркестане проведен первый Межпарламентский форум Центральной Азии.

Возрастает стратегическая роль центрально-азиатской пятерки в международных процессах. Состоялись знаковые мероприятия на высшем уровне формата «ЦА+» с КНР, США, ЕС, ФРГ, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также министерские встречи с РФ, США, ОБСЕ, Индией и Южной Кореей.

Достигнута договоренность об институционализации межрегионального партнерства «ЦА-ЕС» на уровне глав государств. Впервые состоялась встреча министров иностранных дел стран ЦА и всех 27 членов Евросоюза.

"Казахстан продолжает курс на развитие самого тесного и взаимовыгодного сотрудничества с ключевыми партнерами по всему миру.

В прагматичном ключе продвигается тюркский вектор внешней политики. Содержательные контакты глав государств Казахстана, Турции и Азербайджана позволили вывести отношения на уровень расширенного стратегического партнерства и укрепить ОТГ.

Наше председательство на 10-м Саммите в Астане под девизом "TURKTIME!" вызвало широкий резонанс не только в Тюркском мире", - заключил представитель казахстанского внешнеполитического ведомства.