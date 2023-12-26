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30 лет независимости Казахстана

Министр иностранных дел Казахстана за год посетил 23 страны

Опубликовано:

Мурат Нуртлеу
Мурат Нуртлеу. Фото: t.me/pressmfakz

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге рассказал о результатах работы ведомства за 2023 год, передает NUR.KZ.

По словам Смадиярова, в этом году МИД Казахстана провел масштабную работу на внешнеполитическом треке, были организованы и проведены ряд крупных международных мероприятий в Казахстане, визиты главы государства, премьер-министра, министра иностранных дел РК за рубеж, а также высокопоставленных иностранных гостей в Казахстан.

Только в 2023 году Казахстан с официальным визитом посетили 32 главы государств и правительств, 24 министра иностранных дел и руководители международных организаций. Среди них главы внешнеполитических ведомств Венгрии, Великобритании, Италии, Кыргызстана, Люксембурга, Македонии, США, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Швейцарии, Южной Кореи и др.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу за этот год посетил 23 страны, в частности Азербайджан, Беларусь, Бельгию, Венгрию, Кыргызстан, КНР, КСА, Люксембург, Россию, Румынию, Сербию, Северную Македонию, США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и др.

За прошедший год подписано 34 международных договора, из них межгосударственных – 12, межправительственных – 15 и межведомственных – 7 документов.

"Внешнеполитическая деятельность нашей страны постоянно совершенствуется исходя из международной обстановки, новых вызовов и угроз, а также актуальных внешнеполитических реалий.

Ключевыми задачами министерства иностранных дел остаются обеспечение безопасности и стабильности по периметру границ нашего государства, повышение роли Казахстана как субъекта региональной и глобальной политики, защита и обеспечение национальных интересов, а также защита прав и интересов казахстанцев за рубежом", - подчеркнул Смадияров.

Сегодня Казахстан имеет дипломатические связи со 186 государствами мира, а география дипломатических отношений РК охватывает 109 загранучреждений в 71 государстве - 68 посольств, 5 постпредств и 2 представительства при международных организациях, 1 дипмиссия, 21 генконсульство, 10 консульств, 1 отделение посольства (Бонн, ФРГ), 1 паспортно-визовая служба (Урумчи, КНР).

Отмечается, что контакты Токаева с главами ведущих стран Европы и высшими должностными лицами ЕС позволили придать новую динамику отношениям с европейскими партнерами и вывести их на качественно новый уровень.

Знаковыми стали визиты в РК президентов ФРГ, Франции, премьер-министров Венгрии и Чехии, президента Албании, министров иностранных дел Великобритании, Италии, Люксембурга и Швейцарии.

В целом, для Европы Казахстан становится все более важным торгово-экономическим партнером и одним из гарантов в обеспечении энергетической безопасности, подчеркнул Смадияров.

Впервые в истории Казахстана состоялись официальные визиты министра иностранных дел РК в Румынию, Сербию и Северную Македонию. Он также посетил Бельгию, Венгрию, Люксембург, встретился на международных площадках с коллегами из Эстонии, Польши, Чехии и Албании.

Казахстан продолжает развивать прагматичное многоплановое сотрудничество с Россией. Результативными были переговоры в ходе визитов главы государства Касым-Жомарта Токаева в РФ и визита в Астану президента РФ Владимира Путина, при этом важный импульс торгово-экономическому сотрудничеству придал Межрегиональный форум в Костанае.

В ходе официального визита министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Россию подписан план мероприятий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами. Проведено 10 заседаний Совместной казахско-российской демаркационной комиссии.

Во время официального визита главы казахстанского МИД в Беларусь был подтвержден стратегический уровень казахско-белорусских отношений.

В целях обеспечения баланса взаимодействия со странами Южного Кавказа проведены встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Последовательно укрепляется "вечное всестороннее стратегическое партнерство" с Китаем. Государственный визит президента РК в КНР, участие в третьем форуме «ОПОП», регулярные контакты с руководством КНР открыли новые горизонты сотрудничества с Пекином.

При содействии дипломатов впервые наметилось более интенсивное сотрудничество между регионами РК и КНР, особенно с СУАР. Достигнуты договоренности о безвизовом режиме для граждан обоих государств, открыто генконсульство РК в Сиане. Возобновлены переговоры по совместной проверке линии границы после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией.

"Доверительные переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом США Джо Байденом и диалог министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с госсекретарем Энтони Блинкеном позволили наметить новые содержательные контуры стратегического партнерства.

Благодаря взаимопониманию на высшем уровне, в Астане результативно прошло заседание Комиссии по расширенному стратегическому партнерству", - заключил Смадияров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2052600-ministr-inostrannyh-del-kazahstana-za-god-posetil-23-strany/

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