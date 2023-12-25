Токаев направил телеграмму Жапарову

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с 20-летием подписания договора о союзнических отношениях между двумя странами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Садыра Жапарова с 20-летием подписания договора о союзнических отношениях между двумя странами, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Договор 2003 года ознаменовал начало нового этапа в развитии казахско-кыргызских отношений, заложил прочную договорно-правовую основу для эффективного продвижения наших многогранных межгосударственных связей. Свидетельством этому служат активный политический диалог на всех уровнях, динамичное развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесная кооперация двух стран на международной арене", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества, а также реализован огромный потенциал двустороннего взаимодействия на благо народов Казахстана и Кыргызстана.

Согласно закону "О ратификации Договора о союзнических отношениях между РК и КР", документ был подписан 25 декабря 2003 года в Астане, а вступил в силу 30 ноября 2006 года.

Так, например, в соответствии со статьей 1 договора Казахстан и Кыргызстан продолжают развивать двустороннее сотрудничество на основе союзнических отношений в целях дальнейшего продвижения, активизации и совершенствования форм и механизмов многопланового сотрудничества в области политических, экономических, военных, социальных, научных, технологических, культурных и гуманитарных отношений.