Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев направил телеграмму Жапарову

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
Президенты Казахстана и Кыргызстана. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с 20-летием подписания договора о союзнических отношениях между двумя странами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Садыра Жапарова с 20-летием подписания договора о союзнических отношениях между двумя странами, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Договор 2003 года ознаменовал начало нового этапа в развитии казахско-кыргызских отношений, заложил прочную договорно-правовую основу для эффективного продвижения наших многогранных межгосударственных связей. Свидетельством этому служат активный политический диалог на всех уровнях, динамичное развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесная кооперация двух стран на международной арене", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества, а также реализован огромный потенциал двустороннего взаимодействия на благо народов Казахстана и Кыргызстана.

Согласно закону "О ратификации Договора о союзнических отношениях между РК и КР", документ был подписан 25 декабря 2003 года в Астане, а вступил в силу 30 ноября 2006 года.

Так, например, в соответствии со статьей 1 договора Казахстан и Кыргызстан продолжают развивать двустороннее сотрудничество на основе союзнических отношений в целях дальнейшего продвижения, активизации и совершенствования форм и механизмов многопланового сотрудничества в области политических, экономических, военных, социальных, научных, технологических, культурных и гуманитарных отношений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2052415-tokaev-napravil-pozdravitelnuyu-telegrammu-zhaparovu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.