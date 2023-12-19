Токаев наградил посла ОАЭ почетным орденом Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял посла ОАЭ в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики и наградил его орденом "Достық" II степени, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что на встрече были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, ранее достигнутых на высоком уровне.

Как отметил президент, ключевым направлением двусторонних связей остается торгово-экономическая сфера. Он напомнил, что перед правительствами двух стран поставлена задача по наращиванию объема торговли до 1 млрд долларов в ближайшей перспективе.

Также Токаев подчеркнул важность укрепления взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики в соответствии с Совместной декларацией о стратегических инвестиционных проектах.

Глава государства с удовлетворением отметил высокую динамику сотрудничества с эмиратской компанией Masdar по развитию совместных проектов в сфере ВИЭ, а также начало реализации инвестиционных проектов с компаниями AD Ports Group и Terminals Holding по расширению транспортно-логистической сети и услуг авиаперевозок.

Кроме того, в ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия в сфере информационных технологий.

По завершении встречи Токаев наградил посла Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики высокой государственной наградой – орденом "Достық" II степени в знак признания его заслуг в деле укрепления дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Эмиратами.

Добавим, что по информации на сайте МИД ОАЭ, Мухаммед Саид Мухаммед аль-Арики родился 2 февраля 1970 года. Он окончил Лондонский университет, а также Крымский государственный медицинский университет.

С 1996 года он является владельцем и партнером нескольких компаний в сфере инвестиции, торговли, недвижимости, путешествия и отдыха.

С 2001 по 2005 год был сотрудником администрации канцелярии наследного принца Абу-Даби.

С 2005 по 2015 год работал административным менеджером управления делами президента ОАЭ.

В 2016 году занимал пост заместителя генерального директора Департамента частных поездок президента ОАЭ.

С 2021 года – чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане.