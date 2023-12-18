Токаев: Катар стал одним из надежных партнеров Казахстана в арабском мире

Президент направил телеграмму Эмиру Катара. Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и народ Катара с национальным праздником, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Сегодня Ваша страна, обеспечившая поступательное развитие экономики, добилась широкого признания как на региональном, так и на глобальном уровнях в качестве авторитетного члена международного сообщества. Об этом свидетельствуют осуществляемые Вами миротворческие инициативы и мероприятия международного уровня.

Желаю, чтобы под Вашим мудрым руководством страна и впредь шла по пути процветания и осуществления самых высоких целей. С удовлетворением отмечаю, что Катар стал одним из ключевых и надежных партнеров Казахстана в арабском мире, и наши конструктивные и содержательные отношения значительно укрепились. Подтверждаю готовность к дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества в духе традиционной дружбы и братства на благо наших народов", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани успехов в его ответственной деятельности, а народу Катара – благополучия.

Добавим, что 18 декабря ежегодно отмечается Национальный день Катара. Согласно информации на сайтеVisitqatar, праздничная дата была учреждена эмиром Катара в июне 2007 года. Этот государственный праздник посвящен годовщине обретения Катаром независимости, а также годовщине объединения страны.

Катар — это государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Катар граничит с Саудовской Аравией на юге, а с остальных сторон омывается водами Персидского залива. Столицей государства является Доха.