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30 лет независимости Казахстана

Жапаров, Рахмон, Мирзиеев и другие иностранные лидеры поздравили Токаева с Днем независимости Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Телеграммы поздравления поступают от иностранных лидеров и руководителей международных организаций на имя президента Казахстана по случаю Дня независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Касым-Жомарта Токаева и братский народ Казахстана с праздником.

"Хотел бы подчеркнуть, что за прошедшее время дружественная Республика Казахстан прошла путь больших изменений и коренных реформ в различных сферах, все больше и больше повышается уважение и престиж вашей страны на международной арене", – говорится в телеграмме.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил поздравления главе нашего государства.

"Я твердо верю, что работа, которую вы проводите по реализации амбициозных планов по построению Нового и Справедливого Казахстана с равными возможностями для каждого казахстанца, будет высоко оценена обществом и займет свое место в истории", – отмечается в телеграмме.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по случаю Дня независимости пожелал братскому казахскому народу мира, благополучия и дальнейшего развития.

"За годы своей независимости Республика Казахстана, добившись огромных успехов во всех сферах жизни общества, достигла высокого положения на международной арене и сегодня уверенными шагами продвигается вперед по пути прогресса и процветания", – пишет лидер Таджикистана.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем послании на имя Касым-Жомарта Токаева отметил, что народы Казахстана и Туркменистана связывают многовековые узы дружбы и добрососедства.

Поздравления по случаю Дня независимости Республики Казахстан также направили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и Наследный принц Королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, президент Индонезии Джоко Видодо, Президент Хорватии Зоран Миланович, президент Парагвая Сантьяго Пенья, президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, бывший Федеральный президент ФРГ Хорст Келер, бывший Федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2051174-zhaparov-razmon-mirzieev-pozdravili-tokaeva-s-dnem-nezavisimosti-kazahstana/

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