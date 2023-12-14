Посол КНР Чжан Сяо: Казахстан – это приоритет внешней политики Китая

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Казахстане Чжан Сяо в интервью телеканалу 24KZ заявил, что 2023 год был очень удачным и успешным в плане развития отношений между Китаем и Казахстаном.

По словам Чжан Сяо, мощнейший импульс для укрепления взаимодоверия, взаимопонимания, а также стимулирования многогранного взаимовыгодного сотрудничества двух стран придали два визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китай.

Как результат, предприятиями двух стран были подписаны контракты и соглашения на сумму свыше 38 млрд долларов, что, по словам посла КНР, очень впечатляющая цифра.

В рамках визита подписано межправительственное соглашение о безвизовом режиме, а 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае.

Кроме того, официально закреплены соглашения по сотрудничеству в области строительства третьей железной дороги между Китаем и Казахстаном, а также развитии сотрудничества по Транскаспийскому международному логистическому транспортному коридору.

"Мы за уходящий год также очень эффективно взаимодействовали на международной арене. Потому что мы видим, что на сегодняшний день глобальная турбулентность, региональные конфликты, кризисы один за другим. Вслед за украинским кризисом теперь еще вспыхнул кризис на Ближнем Востоке.

Очень хорошо, что наши страны - Китай и Казахстан - занимают практически одни и те же позиции по тем или иным вопросам. Мы все за немедленное прекращение огня, мы все за скорейшее прекращение кровопролития, мы все призываем мировое сообщество приложить максимум усилий для предотвращения гуманитарной катастрофы.

Эта непростая ситуация, непредсказуемая, нестабильность диктуют нам необходимость еще лучше, еще эффективнее согласовать наши позиции и координировать наше взаимодействие. И потому мы очень рады, что за этот год на всех этих международных площадках, в рамках таких международных структур, как ООН, ШОС, СВМДА, механизм "Китай - Центральная Азия" мы занимали практически одну и ту же позицию, и это, естественно, помогло нам еще лучше защитить наши общие интересы", - подчеркнул посол.

Чжан Сяо также отметил, что для Китая Казахстан не просто сосед, это еще и хороший друг, и надежный партнер.

"Казахстан - это приоритет внешней политики Китая. Приведу такой пример. В прошлом году в сентябре председатель КНР Си Цзиньпин совершил свой первый заграничный визит после ковида именно в Казахстан.

Думаю, что выбор Казахстана в качестве первой страны для посещения после ковида о многом говорит. Он подтверждает нашу приверженность духу и принципу вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном", - отметил дипломат.