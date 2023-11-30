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Токаев направил поздравительную телеграмму наследному принцу Саудовской Аравии

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму наследному принцу Саудовской Аравии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда с яркой победой Королевства на проведение Всемирной выставки EXPO-2030 в Эр-Рияде, говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы президента

"Выбор Вашей страны в качестве организатора знаменательного мероприятия еще раз подтверждает статус Саудовской Аравии на глобальном уровне, а также амбиции саудовцев и решимость руководства государства. С огромным удовлетворением отмечаю, что наше тесное сотрудничество с Королевством, одним из основных партнеров Казахстана в регионе Залива, крепнет с каждым годом. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы будем и дальше развивать отношения, имеющие высокий потенциал, на благо наших народов, – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Наследному принцу, премьер-министру Мухаммеду бен Салману Аль Сауду успехов в его ответственной деятельности, а народу Саудовской Аравии – благополучия и процветания.

Отметим, 28 ноября 2023 года на 173-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок (МБВ) государства-члены избрали Саудовскую Аравию страной-хозяйкой Всемирной выставки ЭКСПО-2030.

В первом туре голосования государства-члены проголосовали за проект Саудовской Аравии по организации Всемирной выставки ЭКСПО-2030 в городе Эр-Рияд под девизом "Эпоха перемен: Вместе к дальновидному завтра" в период с 1 октября 2030 года по 31 марта 2031 года, говорится на официальном сайте Международного бюро выставок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2048512-tokaev-napravil-pozdravitelnuyu-telegrammu-naslednomu-printsu-saudovskoy-aravii/

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