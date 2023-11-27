Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял управляющего директора Abu Dhabi Ports Group Мухаммеда Жуму аль-Шамиси, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Глава государства назвал развитие портов Актау и Курык стратегической целью Казахстана.

Учитывая богатый опыт Abu Dhabi Ports Group в транспортно-логистической области, собеседники обсудили перспективы взаимовыгодной совместной работы в данной сфере.

Президент Касым-Жомарт Токаев положительно отметил сотрудничество между отечественной компанией «КазМунайГаз» и ADP по транспортировке казахстанской нефти по Среднему коридору в Азербайджан.

Касым-Жомарт Токаев принял Мухаммеда Жуму аль-Шамиси. Фото: Акорда

Лидер Казахстана также поделился планами по раскрытию потенциала маршрута "Север-Юг", соединяющего Евразию с Заливом, Африкой и Индией. По его мнению, к 2027 году пропускная способность маршрута должна увеличиться как минимум на 70% – с 9 до 15 млн тонн грузов.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил договоренности между "Қазақстан темір жолы" и ADP по созданию совместного предприятия и пожелал успехов в реализации данных проектов.

На официальном сайте компании говорится, что сснованная в 2006 году, AD Ports Group является ведущим мировым оператором логистики, индустрии и торговли. Оперирует в нескольких кластерах, включая Digital, Economic Cities & Free Zones, Logistics, Maritime и Ports.

Abu-Dhabi Ports крупнейший портовый и промышленный оператор, владеющий различными портами и терминалами в ОАЭ - одна из крупнейших в регионе холдинговых компаний с широким портфелем крупных предприятий, охватывающих ключевые отрасли диверсифицированной экономики Абу-Даби.

Она была создана по указу эмира.