Токаев принял управляющего директора Abu Dhabi Ports Group
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Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял управляющего директора Abu Dhabi Ports Group Мухаммеда Жуму аль-Шамиси, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Глава государства назвал развитие портов Актау и Курык стратегической целью Казахстана.
Учитывая богатый опыт Abu Dhabi Ports Group в транспортно-логистической области, собеседники обсудили перспективы взаимовыгодной совместной работы в данной сфере.
Президент Касым-Жомарт Токаев положительно отметил сотрудничество между отечественной компанией «КазМунайГаз» и ADP по транспортировке казахстанской нефти по Среднему коридору в Азербайджан.
Лидер Казахстана также поделился планами по раскрытию потенциала маршрута "Север-Юг", соединяющего Евразию с Заливом, Африкой и Индией. По его мнению, к 2027 году пропускная способность маршрута должна увеличиться как минимум на 70% – с 9 до 15 млн тонн грузов.
В этой связи Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил договоренности между "Қазақстан темір жолы" и ADP по созданию совместного предприятия и пожелал успехов в реализации данных проектов.
На официальном сайте компании говорится, что сснованная в 2006 году, AD Ports Group является ведущим мировым оператором логистики, индустрии и торговли. Оперирует в нескольких кластерах, включая Digital, Economic Cities & Free Zones, Logistics, Maritime и Ports.
Abu-Dhabi Ports крупнейший портовый и промышленный оператор, владеющий различными портами и терминалами в ОАЭ - одна из крупнейших в регионе холдинговых компаний с широким портфелем крупных предприятий, охватывающих ключевые отрасли диверсифицированной экономики Абу-Даби.
Она была создана по указу эмира.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2047765-tokaev-prinyal-upravlyayuschego-direktora-abu-dhabi-ports-group/