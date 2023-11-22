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30 лет независимости Казахстана

Казахстанку впервые в истории наградили орденом Британской империи (фото)

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Гульнар Габдулова
Гульнар Габдулова. Фото: instagram.com/ukinkz

Гульнар Габдулова стала первой в истории гражданкой Казахстана, которую наградили орденом Британской империи, передает NUR.KZ со ссылкой на посольство Великобритании.

Гульнар Габдулова – первая гражданка Казахстана, ставшая членом ордена Британской империи (MBE).

"Гульнар посвятила 17 лет работе в Торговом представительстве Великобритании в Атырау, где она занимала должность главы. Ее исключительное лидерство и преданность делу оказали значительное влияние на двусторонние отношения между Великобританией и Казахстаном", – говорится в сообщении диппредставительства в Instagram.

Награду Габдуловой вручила министр по делам бизнеса и торговли Британии Нусрат Гани.

По информации на официальном сайте правительства Великобритании, орден Британской империи был учрежден королем Георгом V в 1917 году, состоит из пяти классов (указаны ниже в порядке убывания):

  1. Рыцарь или дама Большого креста (Dame/Knight Grand Cross (GBE);
  2. звания "Рыцарь" и "Дама-командор" (KBE и DBE соответственно);
  3. Командор Британской империи (Commander of the British Empire (CBE);
  4. Офицер ордена Британской империи (Officer of the Order of the British Empire (OBE);
  5. Член ордена Британской империи (Member of the Order of the British Empire (MBE).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2047141-kazahstanku-vpervye-v-istorii-nagradili-ordenom-britanskoy-imperii/

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