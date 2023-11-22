Казахстанку впервые в истории наградили орденом Британской империи (фото)

Гульнар Габдулова стала первой в истории гражданкой Казахстана, которую наградили орденом Британской империи, передает NUR.KZ со ссылкой на посольство Великобритании.

Гульнар Габдулова – первая гражданка Казахстана, ставшая членом ордена Британской империи (MBE).

"Гульнар посвятила 17 лет работе в Торговом представительстве Великобритании в Атырау, где она занимала должность главы. Ее исключительное лидерство и преданность делу оказали значительное влияние на двусторонние отношения между Великобританией и Казахстаном", – говорится в сообщении диппредставительства в Instagram.

Награду Габдуловой вручила министр по делам бизнеса и торговли Британии Нусрат Гани.

По информации на официальном сайте правительства Великобритании, орден Британской империи был учрежден королем Георгом V в 1917 году, состоит из пяти классов (указаны ниже в порядке убывания):