Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял государственного министра Великобритании Нусрат Гани, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев, приветствуя государственного министра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, подчеркнул, что Великобритания является одним из основных торговых партнеров и седьмым по величине инвестором в экономику Казахстана.

На сегодняшний день в Казахстане представлены более 550 британских предприятий, среди которых такие ведущие компании, как Shell и Ernst & Young.

Как было отмечено главой государства, товарооборот между Казахстаном и Великобританией увеличился в прошлом году на 60 процентов, составив 1,8 млрд долларов.

"Мы заинтересованы в расширении наших торговых и инвестиционных связей с Лондоном. Мне приятно отметить, что британская сторона также заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Казахстаном", – сказал президент.

В свою очередь Нусрат Гани выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за теплый прием и отметила, что британская сторона придает особое значение развитию двусторонних связей.

На официальном сайте правительства Великобритании говорится, что Нусрат Гани назначена государственным министром министерства бизнеса и торговли и государственным министром, ответственным за подразделение по обеспечению безопасности инвестиций в кабинете министров, 7 февраля 2023 года.

До этого была госминистром в министерстве бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

До начала своей карьеры в политике Нусрат работала в благотворительных организациях Age UK и Breakthrough Breast Cancer, а затем во Всемирной службе Би-би-си.