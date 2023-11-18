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Токаев поздравил султана Омана

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Хайсам бен Тарик Аль Саид
Касым-Жомарт Токаев и Хайсам бен Тарик Аль Саид. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев направил султану Омана поздравительную телеграмму. Глава государства поздравил Султанат с Национальным днем, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида с Национальным днем Султаната Омана.

"Сегодня Оман является авторитетным членом международного сообщества с динамично развивающейся экономикой и твердой политической позицией. Желаю, чтобы страна под знаменем регионального единства, целостности и миротворчества и впредь шла к достижению высоких целей под вашим мудрым руководством", – говорится в поздравительной телеграмме.

Президент пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в столь ответственной деятельности, а братскому народу Омана – благополучия.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Оман – это государство, расположенное на юго-восточном побережье Аравийского полуострова в месте слияния Персидского залива и Аравийского моря. Столица – город Мускат. Население, по состоянию на 2023 год, составляет 5,1 млн человек.

По информации BBC, Хайсам бен Тарик Аль Саид стал наследником престола после смерти своего двоюродного брата Кабуса бин Саида Аль Саида в январе 2020 года. На тот момент ему исполнилось 65 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2046410-tokaev-pozdravil-sultana-omana/

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