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30 лет независимости Казахстана

Фильм про казашку хотят снять в Голливуде: в Казахстане появятся 2500 рабочих мест

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Камера
Камера. Иллюстративное фото: pexels.com

Известная американская компания создает альянс с Грузией и Казахстаном, чтобы в будущем снимать фильмы. Стороны готовятся к съемкам кино с нашей актрисой в главной роли, передает телеканал "Хабар 24".

Голливудская компания Wonderhill Studios создает совместное предприятие с партнерами из Грузии при поддержке правительства этой страны. Соответствующий меморандум был подписан в городе Цинандали. В киноальянс вошел также и Казахстан.

Теперь стороны совместно планируют снимать телешоу и художественные картины. А новое партнерство поспособствует развитию экономики в регионах, созданию новых рабочих мест и популяризации национальной культуры.

"Из-за пандемии COVID-19 создание фильмов на нашей студии было отложено, поэтому мы сфокусировались на ТВ-шоу и они стали одними из самых популярных в США. Сейчас мы снова решили вернуться к производству фильмов для широкой аудитории. И Грузия – место очень вдохновляющее. Экономическое влияние на регион может быть огромным, мы принесем новые возможности и рабочие места. Такие страны, как Казахстан, готовы к нашим проектам", – сказал гендиректор Wonderhill Studios Марвин Пирт.

Первый совместный фильм снимут в Казахстане и США. Главную роль исполнит наша соотечественница, в центре сюжета кинокартины – казахстанская наездница, которая первой в мире победила в мужских скачках.

Сценарист фильма Том Тичолз рассказал, что был в Астане и путешествовал по Казахстану, изучая местную культуру.

"Богатство культуры Казахстана меня впечатлило. Традиция скачек, ценности людей – я подумал, что эту историю мы можем показать в США, и это понравится американцам. Они действительно полюбят историю победы казашки, участвующей в гонках в Америке", – рассказал он.

Главную роль исполнит Аянат Ксенбай, известная по фильмам "Молитва Лейлы", "Кочевник". Подбор остальных актеров продолжается.

Бюджет фильма составит 45 млн долларов, кинокартину начнут снимать уже в следующем году. На момент съемок в нашей стране откроется 2500 рабочих мест.

По информации на официальном сайте Wonderhill Studios, основателями компании являются голливудские продюсеры Боб Яри и Марвин Пирт. В числе самых известных работ Яри – "Я соблазнила Энди Уорхола", "Столкновение", "Агент Коди Бэнкс", "Игры разума" и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2046187-film-pro-kazashku-za-45-mln-dollarov-snimut-v-gollivude-v-kazahstane-poyavyatsya-2500-rabochih-mest/

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