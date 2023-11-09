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30 лет независимости Казахстана

"Вопросы сдвинулись с "мертвой точки": политолог оценил визит Путина в Астану

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Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин. Фото: akorda.kz

Политолог Данияр Ашимбаев в своем официальном Telegram-канале поделился своим мнением касательно визита президента России Владимира Путина в Казахстан.

"Визит российского президента в Казахстан, хотя и не является первой в этому году встречей Токаева и Путина, на этот раз проходит особенно торжественно. На уровне символов Ак Орда это подчеркивает практически каждым штрихом - начиная от широко распространенных статей двух президентов о взаимном сотрудничестве и стратегическом партнерстве и заканчивая церемонией встречи", - написал он.

Политолог подчеркнул, что Токаев неоднократно указал на историческое значение визита российского президента.

"Нужно отметить, что благодаря известным событиям Казахстан смог привлечь крупные российские инвестиции в обрабатывающую промышленность, был запущен ряд крупных совместных инвестиционных проектов, резко вырос товарооборот. Те вопросы, о которых раньше говорили годами, вдруг сдвинулись с "мертвой точки". Понятно, что толчком стала санкционная война, но нельзя отрицать и конструктивные и дружеские отношения Ак Орды и Кремля, которые позволили найти взаимовыгодные компромиссы по огромному перечню вопросов", - заявил Ашимбаев.

Он также отметил, что где-то выяснились проблемные зоны в рамках ранее созданных интеграционных объединений, которые теперь Астаной и Москвой спокойно урегулируются.

"Достигнуты важные соглашения в газовой сфере, которые позволяют Казахстану расширить газификацию своих регионов (за счет российских поставок) и при этом нарастить экспорт. Решаются много вопросов в сфере энергетики, водных ресурсов, логистики, агропромышленного комплекса, науки, культуры, образования.

Объявлено о том, что российские компании будут участвовать в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. Минувший отопительный сезон показал огромный уровень износа нашей инфраструктуры, а передовые проекты ВИЭ, с которыми приезжают западные партнеры, дефицит мощностей восполнить, по сути, не могут. А здесь решается вопрос и технологий, и модернизации. Впереди еще немало интересных проектов.

В общем, как бы ни ныли либеральные и националистические круги, но Казахстан получает от тесного сотрудничества с Россией огромный профит - причем на взаимовыгодных условиях", - заключил политолог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2044985-voprosy-sdvinulis-s-mertvoy-tochki-politolog-otsenil-vizit-putina-v-astanu/

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