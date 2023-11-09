"Ни одного нерешенного вопроса нет": Смаилов встретился с Мирзиеевым в Ташкенте

Алихан Смаилов прибыл в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества. Там прошла его встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает NUR.KZ.

Премьер-Министр передал теплые слова приветствия от главы государства Касым-Жомарта Токаева и подчеркнул, что сегодня отношения двух стран являются ярким примером стратегического партнерства, основанного на доверии и взаимопонимании, говорится на официальном сайте главы правительства.

Как отметил Алихан Смаилов, реализация всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне, находится на контроле правительств двух стран. Одним из приоритетных направлений здесь является создание прочной и устойчивой экономической платформы двустороннего взаимодействия.

"Узбекистан - один из крупнейших торговых партнеров Казахстана. На наши страны приходится порядка 70% всей торговли в Центральной Азии. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 30% и впервые достиг рубежа в $5 млрд. Мы ведем активную работу по доведению взаимной торговли до $10 млрд", - сказал он.

Он добавил, что правительство Казахстана приложит все усилия для поступательного развития сотрудничества с Узбекистаном по всему спектру двустороннего взаимодействия.

Со своей стороны Шавкат Мирзиеев отметил, что стратегические договоренности между двумя странами планомерно реализуются. Это в том числе касается сотрудничества в торговле, сфере транспорта и водной отрасли.

"Все вопросы у нас продвигаются вперед. Я думаю, что ни одного нерешенного вопроса нет. В части торговли те проекты, о которых мы договорились с президентом Казахстана, помогут нам в достижении новых рубежей", - сказал президент Узбекистана.