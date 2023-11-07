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Токаев ратифицировал соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Главой государства подписан Закон РК "О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на официальном сайте сената РК, соглашение определяет цели, статус и задачи создаваемой Евразийской перестраховочной компании. Неотъемлемой частью Соглашения является Устав компании, утверждающий функции компании и порядок оплаты долей участия в уставном капитале.

Сенаторы отмечали, что принятие соглашения позволит финансовым организациям государств-членов ЕАЭС активно участвовать в поддержке взаимной международной торговой и инвестиционной деятельности, а также выходе совместных бизнес-проектов на рынки третьих стран. Евразийская перестраховочная компания снизит риски организаций, поддерживающих экспортно-импортные операции, путем обеспечения их перестраховочной защитой.

Деятельность Евразийской перестраховочной компании направлена на расширение торгово-экономических связей стран-членов Евразийского экономического союза, а также увеличение объемов инвестиций путем перестрахования рисков предприятий-экспортеров

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2044577-tokaev-ratifitsiroval-soglashenie-ob-uchrezhdenii-evraziyskoy-perestrahovochnoy-kompanii/

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