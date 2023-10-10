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Туристам из Казахстана планируют облегчить доступ в Кыргызстан через горы

Опубликовано:

Горы
Горы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев предложил заключить с Кыргызстаном соглашение об урегулировании пересечения границы двух стран туристами, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети министра.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев провел встречу с послом Кыргызстана в Казахстане Дастаном Дюшекеевым.

На встрече обсуждались вопросы туризма, в частности, речь зашла о развитии горного туризма между странами.

"Предложил вернуться к вопросу заключения соглашения о порядке урегулирования пересечения госграницы организованными туристскими группами.

Соглашение позволит снять ряд проблемных вопросов, возникающих ежегодно у туристов при пересечении нашей общей границы в горах Тянь-Шаня, а также положительно скажется на развитии горного туризма в целом.

Кроме того, позволит выстроить новые пешие маршруты в предгорьях и урочищах Тянь-Шаня на территории наших стран", – сообщил Маржикпаев в своем Instagram-профиле.

Добавим, по информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что протяженность границы между Казахстаном и Кыргызстаном составляет 1257 км. Процесс демаркации завершился в 2018 году.

При этом, как сообщается на сайте консульства Австрии в КР, горные хребты занимают около четверти территории Кыргызстана.

На востоке главные хребты Тянь-Шаня сближаются в районе Меридионального хребта, создавая мощный горный узел. Здесь, на границе с Китаем и Казахстаном, расположены пики Победы (7439 м) и Хан-Тенгри (6995 м).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2040318-turistam-iz-kazahstana-planiruyut-oblegchit-dostup-v-kyrgyzstan-cherez-gory/

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