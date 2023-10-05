Токаев поговорил по телефону с Рахмоном
Опубликовано:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во благо процветания братского Таджикистана, сообщается на сайте.
Президент Казахстана высоко отозвался о личном вкладе таджикского лидера в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.
Собеседники положительно оценили итоги недавних визитов Касым-Жомарта Токаева в Душанбе и Эмомали Рахмона в Астану, которые ярко продемонстрировали особый характер казахско-таджикских отношений.
Кроме того, лидеры обсудили региональную повестку дня, а также ход реализации договоренностей по вопросам трансграничного водопользования и торгово-экономического взаимодействия.
На официальном сайте президента Таджикистана сообщается, что Эмомали Рахмон родился 5 октября 1952 года в Дангаринском районе Республики Таджикистан в семье дехканина (крестьянина).
Трудовую деятельность после окончания Профессионально-технического училища № 40 города Калининабада (ныне город Левакант) начал в 1969 году на маслозаводе города Курган-Тюбе (ныне город Бохтар) в качестве электрика.
6 ноября 1994 года Эмомали Рахмон путем всенародного голосования был избран президентом Республики Таджикистан. Переизбирался на пост в 1999, 2006, 2013 и 2020 годах.
Является отцом девятерых детей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2039731-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-rahmonom/